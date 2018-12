Ezio Greggio in Abruzzo: incontro con la famiglia della sua nuova fidanzata

Ezio Greggio conosce i genitori della giovane fidanzata Romina: tutte le novità

Le feste natalizie possono essere una buona occasione per conoscere le famiglie dei propri partner. E così è stato per Ezio Greggio, conduttore di Striscia la Notizia, che è volato nella località abruzzese di Vicoli per fare una conoscenza importante. Infatti, il volto storico del tg satirico di Canale 5 ha incontrato per la prima volta i genitori della sua giovanissima compagna Romina, al suo fianco da qualche mese. Così, il popolare conduttore ha conosciuto il papà Gabriele, ex vice sindaco della località, la mamma Bianca e tutti i fratelli con i rispettivi partner. “È stato un incontro emozionante“, ha commentato il padre della giovane, “Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con le altre persone presenti nel locale“, prosegue orgoglioso e felice del nuovo compagno della figlia.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina: selfie a Vicoli

È proprio nella località vestina di lei, nell’entroterra pescarese, che la neo coppia formata da Ezio Greggio e Romina Pierdomenico ha trascorso le festività natalizie. Dopo aver pernottato nella vicina Civitella Casanova, nella giornata di ieri i due innamorati hanno lasciato il paese alla volta di Roma e delle Maldive. Ma il padre della ragazza rassicura tutti che non mancheranno altre occasioni per riavere Greggio nella località abruzzese. Inoltre, per testimoniare la loro breve permanenza in quel di Vicoli, dopo la cena del 24 la coppia si è scattata un selfie davanti al cartello stradale del paese di 400 abitanti.

Romina Pierdomenico: chi è la nuova fiamma di Ezio Greggio

Dopo la fine della storia con Simona Gobbi, Ezio Greggio ha ritrovato l’amore con la 26enne Romina Pierdomenico. Quest’ultima, dopo la sua partecipazione a Miss Italia nel 2012 dove si è classificata seconda, si è fatta notare a Uomini e Donne nella stagione 2015/2016. Nel 2014, invece, ha partecipato al programma Temptation Island dove ha partecipato in qualità di tentatrice. Attualmente sta intraprendendo la carriera di modella, ma il suo sogno è quello di entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema.