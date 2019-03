Romina Pierdomenico: la fidanzata di Greggio diventa ballerina a Colorado

Ballerine Colorado 2019: c’è anche la fidanzata di Ezio Greggio

La nuova edizione di Colorado sprigiona sensualità da tutte le parti. Non solo Belen, Elena Morali e Francesca Cipriani: nel corpo di ballo sta lasciando il segno anche Romina Pierdomenico. La ballerina non è nuova agli appassionati di televisione: in passato ha partecipato come tentatrice a Temptation Island e come corteggiatrice a Uomini e Donne. Alla corte di Maria De Filippi era una delle preferite del tronista Amedeo Barbato, che nel 2015 ha poi optato per la più giovane Sophia Galazzo. Ma Romina è nota alle cronache rosa soprattutto per via del suo legame con Ezio Greggio. Un rapporto che ormai va avanti da qualche anno e che ha fatto scalpore per via della differenza d’età: ben 39 anni. Dopo vari inseguimenti dei paparazzi e gossip a non finire i due sono usciti allo scoperto solo di recente, mano nella mano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Romina Pierdomenico ha partecipato anche a Miss Italia

Prima di approdare nei programmi di Maria De Filippi e a Colorado, Romina Pierdomenico ha preso parte pure a Miss Italia. Più precisamente nell’edizione 2012, vinta poi da Giusy Buscemi. La fidanzata di Ezio Greggio è abruzzese e da tempo lavora come modella e showgirl.

Tra le ballerine di Colorado anche Giulia Pelagatti

Altro volto noto nel corpo di ballo di Colorado 2019 è quello di Giulia Pelagatti, ex ballerina di Amici ed ex fiamma del cantante Riki.