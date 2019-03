Giulia Pelagatti di Amici, diventa ballerina a Colorado

Giulia Pelagatti, la ballerina da Amici al corpo di ballo di Colorado

Un volto già conosciuto in tv è apparso a Colorado. Per i ben informati e chi segue assiduamente Amici di Maria De Filippi, avrà sicuramente notato la presenza di Giulia Pelagatti. La ballerina, ora nel corpo di ballo del programma di Italia 1, ha partecipato all’edizione 16 del talent show di Canale 5. Ad annunciare ufficialmente la sua presenza nello show è stata la stessa Giulia su Instagram, grazie alla pubblicazione di alcune foto che la mostrano con il “costume di scena“. Aveva fatto anche parlare di sé per la love story avuta all’interno della scuola con Riki. Successivamente alla sua uscita dal programma, Giulia aveva anche scatenato il gossip proprio nei confronti del suo rapporto con il cantante e aveva rilasciato diverse interviste in cui raccontavo cosa era successo tra lei e Riki quando erano entrambi studenti di Amici.

Giulia Pelagatti: chi è la nuova ballerina di Colorado ed ex Amici

Giulia Pelagatti è ufficialmente nel corpo di ballo di Colorado 20. Non è la prima esperienza in tv per la bella ballerina, nel 2017 infatti la Pelagatti era entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Giulia però non è conosciuta solo per il suo talent ma fece molto parlare di sé per la storia d’amore avuta all’epoca con il compagno di classe, Riki, il cantante che poi ebbe un grandissimo successo. La loro relazione nei primi momenti era un vero mistero. A svelare tutto poi ci ha pensato la stessa Giulia con un’intensa lettera che ha fatto chiarezza su quello che successe con il cantante. “Continuo a considerarmi tua, proprio come la prima volta che ti ho visto“, aveva scritto la giovane. “Mi sono fidata di te al punto da andare per la prima volta oltre i baci. Un poco oltre, ma senza arrivare a fare completamente l’amore“.

Giulia Pelagatti nel suo passato tanti premi

La tv è stata solo l’ultima tappa nella carriera di Giulia. La Pelagatti, infatti, nel suo passato ha vinto diversi premi proprio per il suo talento nella danza. A soli a soli 11 anni, era già campionessa mondiale ed europea di danza sportiva nelle specialità modern, contemporanea e show. Nel 2014 ancora è stata campionessa mondiale della Federazione Italiana Danza Sportiva; nel 2015 terza classificata ai campionati europei di danza, e ancora nel 2016 ha vinto una borsa di studio presso il centro Multidisciplinare della arti di Roma.