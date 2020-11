Rocco Siffredi: “Nessuno vuole innamorarsi di Belen, Iannone c’è cascato”

Rocco Siffredi è noto per la sua schiettezza. E infatti anche stavolta si è lasciato andare a commenti senza peli sulla lingua sul dramma che ha colpito la carriera di Andrea Iannone, pilota di MotoGP noto anche per essere stato una delle fiamme di Belén Rodriguez. I due si erano conosciuti nel 2016 tramite amici. Iannone aveva instaurato un bel legame anche con il fratello della showgirl Jeremias. La showgirl aveva subito fatto breccia nel cuore del pilota: scoppiò l’amore. Il legame è durato circa due anni, naufragando nell’estate del 2018.

Rocco Siffredi, intervistato da Mowmag, circa la storia d’amore tra Belén e Iannone ha dichiarato tra il serio e il faceti che la showgirl ha fatto “perdere il senno” al ragazzo. Secondo l’attore e produttore, il pilota avrebbe perso la bussola subito dopo la chiusura del rapporto con la Rodriguez. E in merito a ciò e alla squalifica che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane è stato lapidario: “Lui si è proprio rovinato”.

Non è mancato neanche un commento ironico sulla showgirl argentina che è famosa per la sua sfortuna in amore. Siffredi attribuisce la fine delle sue relazioni sentimentali alla difficoltà che un uomo può avere nel gestire una donna dal carattere di Belén, descritta dall’attore come piuttosto frizzantina.

“Ci vuole una patente molto più importante [per gestire Belén n.d.r.], perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio.”

La ‘colpa’ della Rodriguez sarebbe dunque quello di aver fatto perdere la testa a Iannone e la sua di esserci cascato. Mentre molti altri – probabilmente Siffredi ha voluto fare un riferimento implicito a Fabrizio Corona e Stefano De Martino – non ci sarebbero cascati. Infatti, secondo l’attore tutti apprezzerebbero la compagnia di Belén ma nessuno avrebbe intenzione di innamorarsi di lei:

“Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia…re con Belén, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belén non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”

Andrea Iannone e la squalifica

A mettere a rischio la carriera del pilota di MotoGP Andrea Iannone è stata la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, in Svizzera. Il calvario, iniziato nel 2019 e affrontato con la fidanzata di allora Giulia De Lellis, si concluso con una squalifica di 4 anni per doping che lo terrà lontano dalle piste per un bel po’.

La reazione di Iannone sui social è stata impattante. Come dall’inizio della questione, Andrea si è dichiarato innocente e pronto a far valere la propria versione dei fatti. In suo supporto non è tardato ad arrivare il sostegno di parecchi fan. C’è stato pure quello della ex fidanzata Giulia De Lellis, tramite un post di incoraggiamento scritto su Instagram.