Rocco Casalino in ospedale, anche lui ricoverato al San Raffaele

Rocco Casalino in ospedale, ma non per il Coronavirus. Nonostante in questo periodo la parola ospedale sia spesso associata al Covid-19, stavolta il virus non c’entra nulla. La notizia del ricovero del portavoce del Premier ha scatenato comunque una certa curiosità, però va subito precisato che non si trova in ospedale perché ha manifestato dei sintomi riconducibili al Coronavirus o perché il suo tampone ha dato esito positivo. Perché allora Casalino è in ospedale? Il motivo è presto detto: stando a quanto riportato dall’Adnkronos, l’ex gieffino è ricoverato al San Raffaele di Milano per un intervento chirurgico alla mandibola. Tutto nella norma, insomma, un intervento quasi di routine considerando che si trattava di una ciste. Anche la degenza sarà breve.

Rocco Casalino in ospedale: è stato operato alla mandibola al San Raffaele di Milano

Casalino dopo l’intervento alla mandibola per l’asportazione di una ciste verrà dimesso già nelle prossime ore infatti. Il suo rientro a Roma è previsto quindi nel giro di breve tempo e questa operazione chirurgica non lo terrà lontano più di tanto dal suo lavoro. Ma la notizia del suo ricovero al San Raffaele è arrivata quasi in concomitanza con quella del ricovero nella stessa struttura di Silvio Berlusconi. Per quest’ultimo il ricovero è stato necessario perché ha presentato un lieve peggioramento dei sintomi dovuti al Coronavirus. Perché sì, Berlusconi ha contratto il virus ed è questo il motivo che lo ha portato al San Raffaele. In ogni caso, leggere le due notizie insieme nel giro di poche ore ha fatto sorridere qualcuno, che magari immaginava e fantasticava su possibili dialoghi nei corridoi dell’ospedale tra i due.

Rocco Casalino, gli ultimi gossip sull’ex gieffino e oggi portavoce del Premier

Ma l’ex gieffino è sotto i riflettori non solo per il suo ricovero in ospedale di oggi. Casalino infatti è stato protagonista anche del gossip estivo: è stato paparazzato più di una volta insieme all’attore Gabriele Rossi. Le ultime foto risalgono ai primi di agosto. Ma negli ultimi giorni invece sono spuntate altre foto, in cui stavolta Rocco Casalino è in compagnia di José Carlos Alvarez. Tra i due pare non sia affatto finita, anzi si parla di ritorno di fiamma.