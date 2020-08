Rocco Casalino e Gabriele Rossi beccati insieme dai paparazzi di Chi

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto 2020, le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da poco single dopo la fine della sua lunga storia, vissuta apertamente, con il cubano Josè Carlos Alvarez, e Gabriele Rossi. Quest’ultimo è un attore, noti ai più per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip. In questi anni Rossi è stato paparazzato più volte in compagnia di Gabriel Garko: nell’ultimo periodo, però, i due non sono più apparsi insieme. Come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini Rocco e Gabriele si sono prima concessi una cena a due e poi una passeggiata tra le meraviglie di Roma. Al momento i diretti interessati non hanno commentato gli scatti apparsi sul giornale edito da Mondadori.

Rocco Casalino ha chiuso la relazione con il cubano Carlos Alvarez

Di recente Rocco Casalino, diventato noto nei primi anni Duemila grazie alla partecipazione alla prima storica edizione del Grande Fratello, ha fatto discutere per il suo legame con il cubano Carlos Alvarez. Il giovane è stato travolto da uno scandalo mediatico per via della sua passione per il trading online. Passione che l’ha portato a finire nel mirino dell’antiriciclaggio a causa dei suoi movimenti bancari. Casalino ha prontamente chiarito la sua posizione affermando di non conoscere le mosse di quello che è a tutti gli effetti un suo ex fidanzato. Rocco ha inoltre ribadito di non aver mai passato a Carlos informazioni riservate per avvantaggiarlo nel gioco in borsa. Negli ultimi giorni Carlos si è detto pubblicamente dispiaciuto per l’accaduto e ha inoltre confermato la totale estraneità di Rocco ai fatti. “Mi vergognavo, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco. Lui mi vedeva negativo ma non capiva perché. E poi Rocco è sempre al lavoro, sempre in viaggio con il Premier, come potevo dirgli una cosa del genere?”, ha confidato.

Gabriele Rossi e la sua vita privata top secret

Gabriele Rossi, classe 1988, è un attore e ballerino. È diventato popolare grazie alla fiction Mediaset L’onore e il rispetto, dove ha conosciuto Gabriel Garko. Successivamente sono arrivate altre serie importanti quali: Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo, Non uccidere. Nel 2017 ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto. Sulla sua vita privata è sempre stato piuttosto riservato.