Gabriel Garko e Gabriele Rossi inseparabili: weekend di relax alle terme

Gabriel Garko news: alle terme con l’amico e collega Gabriele Rossi

Si rafforza sempre più l’amicizia tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme nell’ultimo periodo e sono praticamente diventati inseparabili. Dopo le vacanze in montagna con Eva Grimaldi e la sua futura moglie Imma Battaglia, Gabriel (il cui vero nome è Dario Oliviero) e Gabriele si sono concessi un weekend alle terme. Più precisamente a quelle rinomate di Saturnia, in Toscana. Garko e Rossi sono stati beccati dal settimanale Chi mentre si rilassano in una delle piscine all’aperto del famoso parco termale. Qui, come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due attori hanno trascorso un lungo fine settimana, lontano da stress e vita quotidiana.

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono diventati inseparabili

Come svela Chi, a Saturnia Gabriel Garko e Gabriele Rossi si sono concessi del sano relax ma anche tante chiacchiere e confidenze tra amici e tranquille passeggiate nei vicini borghi toscani. Tra queste quella notturna nella frazione di Montemerano, documentata sia da Gabriel sia da Rossi sui rispettivi profili social. Garko ha conosciuto il collega dieci anni fa sul set della fortunata fiction L’onore e il rispetto. Ma solo nell’ultimo periodo l’amicizia si è intensificata, tanto da portare i due interpreti a trascorre pure delle vacanze insieme.

Le ultime dichiarazioni di Gabriel Garko sulla vita privata

Archiviata la relazione con Adua Del Vesco, Gabriel Garko si è detto cambiato. Il 46enne ha trovato una pace interiore, come dichiarato in una recente intervista: “Vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con cui sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo”.