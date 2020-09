Rocco Casalino, è ritorno di fiamma con José Alvarez: foto e retroscena

Rocco Casalino e José Carlos Alvarez, la love story non è finita. Almeno questo è ciò che sostiene il magazine Chi che ha pizzicato i due assieme di recente, documentando il tutto con tanto di scatti. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sorpreso la coppia in Salento. Dagospia aggiunge poi che nelle scorse ore Casalino e il cubano Alvarez hanno viaggiato assieme sul turbolento volo Brindisi-Roma, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All’arrivo in aeroporto si sono scambiati baci, affetto ed effusioni, testimonianza che la coppia, dopo un momento di crisi, è tornata a essere unita. Ricordiamo che la separazione avvenne in un mare di polemiche, dopo che il cubano confessò di aver avuto problemi finanziari dovuti a delle perdite relative al trading online.

Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, la love story continua

Quando Alvarez finì su tutti i quotidiani italiani per via della gestione del suo denaro sulle piattaforme online, Casalino – e lo stesso sudamericano -, dichiararono che la loro relazione era giunta al capolinea. I due spiegarono che già da tempo vivevano un periodo molto complesso e che il rapporto non si era concluso prima perché Casalino, visto il momento delicato del lockdown, aveva deciso di rimandare lo strappo definitivo con il cubano, suo convivente. Quest’ultimo confermava quanto detto dal compagno, dichiarando in un’intervista concessa a Repubblica che “i problemi” già c’erano e che la vicenda del trading online era stato “il colpo di grazia”. “Ormai è finita al 100%”, chiosava, aggiungendo che colpire lui, a livello mediatico, serviva solo a screditare Casalino, persona assai influente a livello politico, come è noto. Ora, però, pare che la coppia sia tornata unita e che abbia superato la tempesta.

Daria Bignardi su Rocco Casalino: “Intelligente e difficile da interpretare”

Di recente il nome di Rocco Casalino è tornato alla ribalta della cronaca anche per delle dichiarazioni di Daria Bignardi, che conobbe l’uomo al Grande Fratello 1 (lei era la conduttrice del reality, lui un concorrente). La giornalista ha definito Casalino come una persona intelligente e difficile da interpretare, affermando che sia più “autore che personaggio“. La conduttrice ha ricordato anche Pietro Taricone dipingendolo come vulcanico, magnetico e affettuoso.