Roberta Bonanno a Tale e Quale: “Non sono più quella di Amici”

Roberta Bonanno è cambiata dopo Amici: ora cerca il rilancio a Tale e Quale Show

Roberta Bonanno è tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Per la cantante milanese un vero e proprio rilancio dopo gli anni bui post Amici di Maria De Filippi. Ma pure un’occasione per dimostrare al pubblico di essere cambiata molto dopo la partecipazione al talent show di Canale 5. La Bonanno è cresciuta anagraficamente ma pure come donna e artista. E spera di riuscire, grazie al programma di Carlo Conti, di rilanciare la sua carriera che, almeno agli inizi non è andata come previsto. “Non sono più quella di Amici”, ha assicurato Roberta al settimanale Di Più Tv. “All’epoca davo la sensazione di essere saccente, per nulla umile e pronta a gettarmi in ogni polemica, che ad Amici erano quasi all’ordine del giorno. Ho un carattere forte e, forse, ha influito sulla percezione negativa che davo di me. Avevo 23 anni, seguivo l’istinto, ero poco diplomatica”, ha raccontato l’artista.

Roberta Bonanno a Tale e Quale come Valerio Scanu

“Sono passati dieci anni, ho imparato a prendermi in giro e a vivere con più leggerezza. Sono cambiata. Del resto ero una ragazza e ora sono una donna”, ha aggiunto Roberta Bonanno. Il cambiamento è arrivato per via dello scorrere del tempo, dei momenti difficili e delle delusioni. Dopo Amici la giovane non ha riscosso il successo che si aspettava e questo l’ha influenzata. “Adesso ho accettato che per me è andata così. Ho 33 anni, perché non potrei avere successo adesso?”, ha fatto sapere Roberta. Che, proprio per rilanciare la sua carriera ha deciso di partecipare a Tale e Quale Show. “Questo programma ha già aiutato Valerio Scanu a rilanciarsi, quindi perché non potrebbe accadere anche a me?”, ha sottolineato la Bonanno.

Roberta Bonanno vuole tornare a cantare sul serio

“Spero che Tale e Quale sia la mia occasione di rilancio. Vorrei riuscire a conquistare un posto nel mondo della musica: penso di meritarmelo”, ha ribadito Roberta Bonanno.