Roberta Bonanno: i tempi bui dopo Amici e la ripresa grazie a mamma e nonna

Roberta Bonanno, la concorrente di Tale e quale show racconta il suo periodo dopo Amici: tempi bui dopo la mancata vittoria

Roberta Bonanno, come molti già sapranno, prima di ritornare in grande stile a Tale e quale show, ha avuto modo di partecipare diversi anni fa ad Amici. Una volta conclusa la sua esperienza al talent, però, la cantante non ha attraversato un bel periodo. Lei stessa, infatti, in più occasioni ha raccontato di aver passato degli anni terribili successivamente alla mancata vittoria. Il successo che sperava di raggiungere dopo essersi classificata seconda nel programma di Maria De Filippi non è arrivato e la sua casa discografica, dopo averle fatto pubblicare il primo disco, ha preferito puntare su altri artisti mettendola da parte.

Roberta Bonanno: “I momenti bui mi hanno aiutato”

Roberta Bonanno, ripensando alla sua esperienza ad Amici e mettendo la stessa a confronto con quella dell’ultimo periodo a Tale e quale show, al settimanale Oggi ha allora dichiarato: “È l’eta che fa la differenza. Allora (ad Amici, ndr) avevo 22 anni, volevo spaccare il mondo, ero impulsiva. Poi il tempo ti insegna ad accettare che ognuno ha un percorso diverso. I momenti bui mi hanno aiutato a trovare cose inaspettate in me, supportata da due donne forti come mamma e nonna”.

Roberta Bonanno conquista tutti a Tale e quale show: ecco chi è il concorrente che oggi teme di più

Viste le ripetute vittorie a Tale e quale show, Roberta Bonanno può sicuramente essere considerata il personaggio rivelazione di questa edizione. Tra i suoi rivali, però, c’è una persona in particolare che per adesso la cantante teme. “Se abbino le qualità canore a quelle imitative il favorito è Antonio Mezzancella” ha dichiarato lei a Oggi. La riuscita dei personaggi da lei interpretati? Roberta l’attribuisce alla fortuna di essersi riuscita a calare nei ruoli con serenità, naturalezza e maturità.