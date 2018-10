Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2018? Roberta Bonanno con l’imitazione di Katy Perry

Seconda meritata vittoria per Roberta Bonanno a Tale e Quale Show. La cantante di Amici ha ottenuto il primo posto della classifica a fine quarta puntata grazie all’ottima imitazione di Katy Perry in Firework. La Bonanno aveva già trionfato nella seconda puntata della nuova edizione del programma indossando i panni della defunta Aretha Franklin. Per interpretare Katy, Roberta ha modificato alcuni aspetti della sua vocalità e messo in mostra il suo fisico. Tanto da guadagnarsi i complimenti di Loretta Goggi, che non ha potuto fare a meno di esclamare: “Che gambe!”.

Di seguito la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show. Al contrario delle alte volte non ci sono stati ex aequo. Da segnalare inoltre che Guendalina Tavassi e Antonella Elia si sono auto votate durante l’assegnazione dei 5 punti che ogni concorrente dà a un collega. Guendalina ha imitato Cher, mentre l’Elia Sbirulino, il popolare personaggio di Sandra Mondaini.

1. Roberta Bonanno (Katy Perry)

2. Vladimir Luxuria (Renato Zero)

3. Giovanni Vernia (Mick Jagger)

4. Antonella Elia (Sbirulino)

5. Mario Ermito (Scialpi)

6. Antonio Mezzancella (Justin Timberlake)

7. Massimo Di Cataldo (Gianni Morandi)

8. Alessandra Drusian (Iva Zanicchi)

9. Andrea Agresti (Lo Stato Sociale)

10. Raimondo Todaro (Rocky Roberts)

11. Matilde Brandi (Natalie Imbruglia)

12. Guendalina Tavassi (Cher)

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2018

Ecco chi dovranno imitare i 12 concorrenti in gara nella quarta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 12 ottobre (che vedrà come quarto giudice Antonella Clerici):

Massimo Di Cataldo – Ed Sheeran

Guendalina Tavassi – Loredana Bertè

Mario Ermito – Ligabue

Matilde Brandi – Viola Valentino

Raimondo Todaro – John Travolta

Antonio Mezzancella – Eros Ramazzotti

Antonella Elia – Arisa

Roberta Bonanno – Alessandra Amoroso

Alessandra Drusian – Adele

Giovanni Vernia – Marco Mengoni

Vladimir Luxuria – Dalida

Andrea Agresti – Simon Le Bon