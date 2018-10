Roberta Bonanno si svela: Amici, il fidanzato e Tale e Quale Show

Roberta Bonanno dal successo al declino

In dieci anni le è cambiato tutto, eppure chi l’avrebbe mai detto che la talentuosa cantante Roberta Bonanno avrebbe potuto toccare il fondo. Partecipò nel 2008 al talent Amici di Maria De Filippi, quell’anno trionfò Marco Carta e lei si classificò seconda, da allora la pubblicazione di un album, molti concerti in giro per l’Italia e tanti consensi del pubblico. Ma purtroppo le luci della ribalta si sono spente quasi subito. “Era esplosa Giusy Ferreri e la mia casa discografica, la Sony, aveva puntato tutto su di lei, lasciandomi da parte” così confessa Roberta al settimanale Dipiù. Da allora tanti gli interrogativi, sempre si chiedeva “Perché io no? Perché io no?” e coccolata dall’affetto dei suoi cari e qualche serata per mantenersi è riuscita pian piano a rinascere.

Il carattere forte di Roberta Bonanno

Già tra i banchi della scuola di Amici, Roberta Bonanno ha dimostrato di avere grinta e carattere da vendere, tanto da essere spesso caposquadra e al centro di dibattiti. Questa forza però arriva da vecchi trascorsi durante le scuole medie: “ero stata vittima dei bulli, ma non andavo a piangere dai miei genitori o dai professori, li affrontavo e questo mi ha forgiato”. Ma il suo carattere forte è un aiuto per i momenti bui “ma è anche la mia condanna per i sentimenti”, infatti Roberta è single da otto anni. Però non si perde d’animo e dichiara:” Diciamo che ho delle frequentazioni”.

Bionda e radiosa Roberta aspetta l’amore

Ora Roberta Bonanno è nel cast di Tale e Quale Show, dove ha già vinto una puntata nei panni di Aretha Frenklin e sta mostrando il suo talento nel canto e il suo nuovo volto di donna con un cambio look che la rende radiosa. ” Sono felice e sono certa che presto troverò un compagno” dice al settimanale, la brava Roberta dunque aspetta l’amore e chissà se non lo troverà anche lei tra gli studi Rai!