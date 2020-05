Robert Pattinson in quarantena a Londra con la nuova fidanzata Suki Waterhouse: i racconti dell’attore

Quarantena a Londra per Robert Pattinson. L’attore che vive a Los Angeles è rimasto bloccato in Inghilterra quando è scoppiata la pandemia di Covid-19. Qui stava girando The Batman, il nuovo film sull’uomo-pipistrello che uscirà nel 2021. Quando l’emergenza Coronavirus ha cambiato le sorti di Hollywood Pattinson è rimasto nell’appartamento londinese che gli ha messo a disposizione la produzione. Insieme a Robert la nuova fidanzata Suki Waterhouse, la modella e attriche che ormai frequenta da qualche anno. Una relazione nota agli appassionati di gossip da tempo ma vissuta dai diretti interessati nel massimo riserbo.

Robert Pattinson racconta la sua quarantena a Londra

“In quarantena ho perso il senso del tempo”, ha ammesso Robert Pattinson in un’intervista concessa a GQ. L’attore lanciato da Twilight ha confidato di mangiare quello che capita: perlopiù cibo in lattina ma non mancano piatti di sua invenzione come tonno e tabasco. Non solo: Robert deve fare i conti anche con qualche carenza nel settore dell’abbigliamento. Da Los Angeles ha portato solo tre magliette: non pensava di restare così a lungo nonostante le riprese di The Batman. Pattinson ha inoltre rivelato che non sempre la rete Internet prende bene e dei due telefoni che possiede solo uno funziona correttamente. Dunque è praticamente fuori dalla realtà ma questo non gli pesa più di tanto. “Ho pc e telefoni rotti ma sto benissimo”, ha assicurato.

Robert Pattinson innamorato da anni di Suki Waterhouse

Da due anni Robert Pattinson è felicemente fidanzato con Suki Waterhouse, modella e attrice. Da qualche mese la 28enne sfoggia all’anulare sinistro un prezioso anello: secondo i beninformati potrebbe presto convolare a nozze con Pattinson. Per ora i diretti interessati non hanno confermato i gossip ma neppure smentito. La Waterhouse ha amato altri attori prima di conoscere Robert: nel suo curriculum sentimentale ci sono Bradley Cooper, Richard Madden e James Franco. Pattinson ha invece mantenuto un ottimo rapporto con l’ex storica Kristen Stewart: quest’ultima si è complimentata pubblicamente con il collega per il ruolo di Batman e ha garantito che Pattinson è l’attore giusto per indossare i panni dell’uomo pipistrello.

Rinviata l’uscita del Batman di Robert Pattinson

Le riprese di The Batman sono state sospese a causa del Coronavirus. Se inizialmente il lungometraggio diretto da Matt Revees doveva uscire il 25 giugno 2021 la Warner Bros ha ora deciso di far slittare il grande evento al 1 ottobre 2021. Nella pellicola si racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra’s al Ghul. Oltre a Robert Pattinson il cast è ricco di star: Zoe Kravitz sarà Catwoman, Colin Farrell Pinguino, John Turturro Carmine Falcone, Andy Serkis Alfred, Paul Dano Enigmista.