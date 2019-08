Robert Pattinson: la storia con Suki Waterhouse continua a gonfie vele

Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno ancora insieme

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono tornati a farsi vedere insieme. L’ultima apparizione pubblica della coppia risaliva allo scorso maggio. Ora i paparazzi di Just Jared hanno pizzicato i due attori mentre passeggiavano per le strade di Londra con un look casual. Le foto mostrano Robert e Suki che parlano fitto fitto, sempre più complici e sorridenti. Segno che la storia d’amore tra i due, iniziata lo scorso anno per caso, dopo una bella amicizia nata sul set, va a meraviglia. Entrambi, però, ci tengono molto a questa relazione e non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Del resto Pattinson è stanco di vivere storie d’amore mediatiche, come quelle passate con Kristen Stewart e FKA Twigs.

È davvero un momento d’oro per Robert Pattinson

Questo è davvero un momento speciale per Robert Pattinson, sia sul fronte privato sia su quello lavorativo. La liaison con Suki Waterhouse, ex fiamma di Bradley Cooper, Richard Madden e James Franco, procede a gonfie vele. E anche la carriera sta andando alla grande per Pattinson. Di recente il 33enne ha lavorato al nuovo film di Christopher Nolan, che uscirà nel 2020 e il cui titolo è ancora top secret. Ma il vero colpaccio è arrivato con la Warner Bros, che ha scelto l’inglese come nuovo Batman per la prossima trilogia dedicata all’uomo pipistrello.

Robert Pattinson è il nuovo Batman: addio vampiri

Robert Pattinson nei panni di Batman ha conquistato tanti fan ma non sono mancati i detrattori. Le polemiche sono state subito spente dai produttori del nuovo film sul super eroe: “Una volta che avrete visto il film lo giudicherete, anche male, ma prima di allora ogni polemica è ingiusta. Per quel che mi riguarda non potrei essere più felice, come fan di Batman, per la scelta che Matt Reeves (il regista, ndr) ha fatto con Robert Pattinson“.