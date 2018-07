Robert Pattinson dimentica FKA Twigs: la nuova fidanzata è Suki Waterhouse

Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno insieme

Altro che Sienna Miller! Contrariamente a quanto sussurrato dai recenti gossip, il cuore di Robert Pattinson batte per Suki Waterhouse. La star di Twilight e la modella inglese sono stati beccati da E! News mentre si baciavano per le strade di Londra. Baci, abbracci, coccole e tanta complicità: la nuova coppia si è prima recata in un cinema per vedere il sequel di Mamma Mia! e poi si è concessa un drink nel quartiere di Soho. Al momento i diretti interessati non hanno confermato la liason ma neppure smentito. E le foto parlano chiaro: l’intesa tra i due è alle stelle! Pattinson ha dunque definitivamente dimenticato l’ex compagna FKA Twigs, lasciata a un passo dall’altare dopo una lunga relazione.

Chi è Suki Waterhouse? Una modella e attrice britannica

Suki Waterhouse è una modella e attrice inglese, classe 1992. Nata e cresciuta a Londra, è diventata popolare in tutto il mondo nel 2013, quando è diventata testimonial del brand Burberry. È poi diventata il volto di tanti altri marchi importanti e parallelamente alla moda ha portato avanti il suo impegno come attrice. Ha recitato in diversi film, tra i tanti: Pusher, Scrivimi ancora, Pride+Prejudice+Zombie, The Billionaire Boys Club. La Waterhouse non è un nome nuovo agli appassionati di gossip. In passato ha fatto parlare per la sua storia d’amore – durata un paio d’anni – con Bradley Cooper e per i flirt con James Franco e Richard Madden. A quanto pare la modella ha una vera e propria passione per gli attori…

Robert Pattinson avvistato di nuovo con Kristen Stewart

Intanto Robert Pattinson ha ricucito un rapporto d’amicizia con Kristen Stewart. Di recente i due sono stati avvistati mano nella mano: nessun ritorno di fiamma ma solo un legame solido e profondo, capace di resistere alle malelingue e ai tradimenti.