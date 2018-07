Kristen Stewart e Robert Pattinson mano nella mano… ma spunta Sienna Miller!

Kristen Stewart e Robert Pattinson sono tornati insieme? News e gossip

Sono passati dieci anni dall’uscita del primo film di Twilight ma la relazione tra Robert Pattinson e Kristen Stewart continua a far notizia. Soprattutto se i due attori sono stati avvistati mano nella mano e in atteggiamenti intimi. Ebbene si, Bella e Edward hanno partecipato insieme alla festa di compleanno dell’amica in comune Lily Rose-Depp e si sono mostrati molto complici e affiatati. I due, nonostante il tradimento di lei con il regista Rupert Sanders, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. Forse troppo buono per dei semplici ex, tanto che in molti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma tra Robert e Kristen. Ma è stato lo stesso Pattinson a frenare gli entusiasmi: come rivela GossipCop, l’attore inglese ha chiarito che non c’è nessun riavvicinamento di tipo sentimentale con la collega.

Robert Pattinson avvistato anche con Sienna Miller

Intanto negli ultimi giorni Robert Pattinson è stato sorpreso pure in compagnia di Sienna Miller. I due hanno lavorato insieme al film Civiltà perduta del 2016. Una pellicola che ha unito molto i due, che sono diventati sul set buoni amici. O forse qualcosa in più, come sussurra il gossip americano… Ma anche in questo caso pare che non ci sia proprio “trippa per gatti”: Robert Pattinson si è dichiarato rigorosamente single! Del resto dopo l’intensa relazione con la cantante FKA Twigs – con la quale ha annullato il matrimonio previsto da tempo – Pattinson vuole godersi un po’ di libertà.

Kristen Stewart: che fine ha fatto la fidanzata Stella?

Se Robert Pattinson ha chiarito a tutti di essere single, diversa è la posizione di Kristen Stewart. La giovane è fidanzata da tempo con la top model irlandese Stella Maxwell. Le due si frequentano dal 2016 – in passato Stella ha avuto una relazione con Miley Cyrus – e vivono insieme a Los Angeles. Da qualche mese, però, non si mostrano più insieme e le voci di addio si fanno sempre più insistenti. Sarà vero? Per il momento la Stewart preferisce tacere: in fondo non ha mai amato parlare troppo della sua vita privata.