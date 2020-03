Robert Pattinson ultime news e gossip: Harry Potter, Batman, Twilight e la fidanzata Suki Waterhouse

Altro che Twilight, Robert Pattinson deve tutto ad Harry Potter. E l’attore inglese ci ha tenuto a sottolinearlo di recente, durante un’intervista per la stampa. Del resto è grazie al film tratto dal libro di J.K. Rowling che Pattinson ha fatto il suo debutto sul grande schermo e ad Hollywood. Che non si è lasciata scappare un talento del genere: dopo l’interpretazione di Cedric Diggory sono arrivate quelle di Edward Cullen, Georges Duroy, Batman e tante altre. “È stato speciale. E poi il film mi piace moltissimo. Non avrei fatto l’attore professionista, se non fosse stato per quell’esperienza“, ha assicurato il 33enne. “Era un ambiente veramente bello. Anche confrontandolo con i film che avrei fatto dopo. Noi ragazzi eravamo trattati in maniera molto protettiva. Era come se fossimo a scuola e, allo stesso tempo, stessimo lavorando: ma sempre in maniera molto piacevole. Non è sempre così quando si girano i film con i ragazzi”, ha aggiunto.

Robert Pattinson sarà il nuovo Batman: il film uscirà nel 2021

A 15 anni da quel debutto Robert Pattinson si prepara ad un altro ruolo che segnerà la sua carriera e il suo futuro a Hollywood. Il giovane è stato scelto per interpretare Batman nel nuovo film di Matt Revees. Al momento le riprese sono state sospese a causa dell’emergenza Coronavirus ma la pellicola dovrebbe uscire a giugno 2021. Accanto a Pattinson ci saranno: Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), Colin Farrell (Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone). “Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto nei film precedenti. I fumetti hanno questo racconto: dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo, ma questa parte non l’abbiamo necessariamente già vista negli altri film. Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine. Questo permetterà al personaggio di avere un ampio arco narrativo, così da poter passare attraverso una fase di trasformazione”, ha fatto sapere il regista.

Robert Pattinson pronto a sposare la fidanzata Suki Waterhouse

Non solo carriera, tante novità per Robert Pattinson anche sul fronte privato. Da due anni è felicemente fidanzato con Suki Waterhouse, modella e attrice. Da qualche mese la 28enne sfoggia all’anulare sinistro un prezioso anello: secondo i beninformati potrebbe presto convolare a nozze con Pattinson. Per ora i diretti interessati non hanno confermato i gossip ma neppure smentito. La Waterhouse ha amato altri attori prima di conoscere Robert: nel suo curriculum sentimentale ci sono Bradley Cooper, Richard Madden e James Franco. Pattinson ha invece mantenuto un ottimo rapporto con l’ex storica Kristen Stewart: quest’ultima si è complimentata pubblicamente con il collega per il ruolo di Batman e ha garantito che Pattinson è l’attore giusto per indossare i panni dell’uomo pipistrello.