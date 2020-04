Robert Pattinson: slitta la data d’uscita di The Batman

Quando esce Batman con Robert Pattinson: nel 2021

Il Coronavirus continua a far slittare i progetti cinematografici. L’ultimo a subire un ritardo considerevole sulla data d’uscita è The Batman con Robert Pattinson. L’attore lanciato da Harry Potter e Twilight è stato scelto per indossare i panni dell’uomo pipistrello dopo Ben Affleck e Christian Bale. Le riprese sono iniziate qualche settimana fa in Inghilterra ma a causa del Covid-19 sono state sospese. Se inizialmente il lungometraggio diretto da Matt Revees doveva uscire il 25 giugno 2021 la Warner Bros ha ora deciso di far slittare il grande evento al 1 ottobre 2021. I produttori sperano dunque di riprendere presto i lavori sul set, che sono stati bruscamente interrotti a causa dell’emergenza sanitaria.

Il nuovo Batman con Robert Pattinson: trama e attori

In The Batman si racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra’s al Ghul. Oltre a Robert Pattinson il cast è ricco di star: Zoe Kravitz sarà Catwoman, Colin Farrell Pinguino, John Turturro Carmine Falcone, Andy Serkis Alfred, Paul Dano Enigmista.

Gli altri film sui super eroi che sono stati rimandati

Non solo Batman, la Warner Bros ha rinviato pure la data d’uscita di The Flash con Ezra Miller: la pellicola sul velocista scarlatto uscirà il primo luglio 2022. Il sequel di Shazam non arriverà prima del 4 novembre 2022. Sul fronte Marvel è stata invece rinviata da maggio a novembre l’uscita di Black Widow con Scarlett Johansson.