Rita Rusic a Verissimo. Divorzio da Cecchi Gori, la verità: “Zero euro”

Rita Rusic, attrice, produttrice e modella croata naturalizzata italiana, sarà ospite a Verissimo sabato 12 dicembre. Con Silvia Toffanin ripercorrerà la travagliata storia d’amore con il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori, da cui ha divorziato nel 2000, più di vent’anni fa. Con lui ha avuto due figli, Mario e Vittoria.

Secondo le anticipazioni, la Rusic ha raccontato a Silvia Toffanin che il rapporto tra lei e il produttore negli anni si era del tutto rovinato. Infatti, ha spiegato che la scelta di allontanarsi dall’allora marito era già nella sua testa da prima che si verificasse la reale separazione. Rita ha motivato la sua decisione dal continuo atteggiamento negativo di Cecchi Gori nei confronti della famiglia.

“Volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo”.

La Rusic ha sottolineato come il rapporto con l’ex marito si fosse incrinato nel momento in cui lei aveva iniziato ad avere successo. L’attrice ha spiegato come di fatto Cecchi Gori fosse geloso della sua carriera e di come in tanti anni avesse sempre cercato di contenere la sua fama e il suo personaggio. “Per 16 anni non mi ha mai concesso la possibilità di fare un’intervista”, ha dichiarato. Tuttavia, ha anche giustificato i suoi comportamenti attribuendoli all’influenza della famiglia dell’ex marito:

“Questo senso di competizione gliel’ha trasmesso suo padre, che era molto geloso. Lui ripeteva spesso ‘sono figlio di un grande padre e marito di una grande moglie’. Lo pensava, ma ne soffriva.”

Un rapporto travagliato che dopo la separazione aveva portato a un vero e proprio allontanamento. Le cose tra loro avevano iniziato a migliorare con il malore di Cecchi Gori. La Rusic era infatti corsa al suo capezzale dimostrando che l’affetto per lui non era scomparso dopo il divorzio. Anzi, in alcune interviste lui aveva addirittura confessato di voler risposare la ex moglie. Anche durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip i due avevano ammesso di essere rimasti in buoni rapporti.

Una pace che alla fine non è durata troppo. Infatti Rita Rusic ha dichiarato di aver definitivamente interrotto i rapporti con l’imprenditore quest’estate. Il motivo sarebbe legato a questioni professionali, oltre che al modo di comportarsi di Cecchi Gori. La Rusic, ha lamentato di non poter perdonare l’imprenditore per aver preso la famiglia per dei nemici. L’attrice ha ammesso di aver spesso tenuto duro per i figli ma ad oggi non ci sta più. E si è lasciata andare anche ad alcune chicche sul loro divorzio.

“Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.

E alla domanda di Silvia Toffanin se Cecchi Gori fosse mai stato fisicamente violento con lei, la Rusic ha risposto: