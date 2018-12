Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane, dopo il malore pace fatta con Rita Rusic e i figli

Il produttore racconta la svolta della sua vita dopo il malore dello scorso anno

Ritorno in tv per Vittorio Cecchi Gori. Il celebre produttore cinematografico è tornato davanti alle telecamere per un’intervista esclusiva durante il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Storie Italiane. A quasi un anno esatto dal malore che ha rischiato di strapparlo per sempre all’affetto dei suoi cari, l’imprenditore torna in tv per raccontare quei momenti così difficili e disperati. Lo scorso 24 dicembre, Cecchi Gori è stato infatti ricoverato d‘urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per un problema cerebrovascolare, in seguito ad un’ischemia cerebrale. Il malore che ha messo a rischio la sua vita ha però permesso all’imprenditore di riallacciare i rapporti con l’ex moglie Rita Rusic e con i figli nati dalla loro unione: Mario e Vittoria. Quando si è risvegliato in sala di terapia intensiva ha trovato tutti al suo fianco e ciò gli ha dato la forza per ripartire e affrontare la malattia.

Vittorio Cecchi Gori e il nuovo rapporto con i figli

Vittorio Cecchi Gori ha parlato dei figli Vittoria e Mario ai quali si è riavvicinato dopo il malore. Proprio Mario gli è stato molto vicino durante la malattia. Il giovane è stato la prima persona che Vittorio ha visto quando si è risvegliato dal coma e gli è poi rimasto accanto per tutta la degenza e la convalescenza. Il giovane, che vive a Miami con la sorella Vittoria e la madre Rita Rusic, tornerà a Roma per le feste. Con un tocco di commozione, Cecchi Gori ha infatti dichiarato che il figlio trascorrerà il Natale con lui. Non ci saranno invece Vittoria e l’ex moglie, con entrambe però i rapporti sono ormai distesi. I due ex coniugi si erano mostrati di nuovo insieme, per la prima volta dopo 8 anni, davanti alle telecamere di Sabato Italiano. Per entrambi era stato un momento di grande emozione.

Cecchi Gori vorrebbe Christian De Sica per il remake di un celebre film

Il malore e la paura fanno ormai parte del passato. Vittorio Cecchi Gori ha ripreso in mano la sua vita riallacciando i rapporti con l’ex moglie e i figli e adesso pensa anche a nuovi progetti professionali. Dal salotto di Eleonora Daniele su Rai1, l’imprenditore ha infatti annunciato che sta iniziando a prendere in considerazione l’idea di realizzare un remake de Il sorpasso, il celebre film di Dino Risi con Vittorio Gassman. Il produttore avrebbe già in mente il nome di un attore all’altezza del ruolo: Christian De Sica.