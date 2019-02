Vittorio Cecchi Gori ancora innamorato di Rita Rusic: “La risposerei subito”

By

Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic: la confessione a Vieni da me

Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic. La confessione è arrivata a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo. Il famoso produttore ha parlato della sua vita privata e professionale e non ha potuto non menzionare la madre dei suoi due figli, con la quale si è riavvicinato dopo l’ischemia che l’ha colpito nel 2017. I due oggi hanno un rapporto splendido che, a quanto pare, va al di là dell’amicizia. “Oggi sono single ma potrei sempre risposare mia moglie”, ha dichiarato Cecchi Gori nello show di Rai 1. “Sì, la risposerei subito. Però bisognerebbe chiedere prima lei”, ha aggiunto l’ex compagno di Valeria Marini.

Vittorio Cecchi Gori e quelle coincidenze con Rita Rusic

Vittorio Cecchi Gori ha poi fatto notare alcune coincidenze nella sua vita e in quella di Rita Rusic. “Dopo il divorzio nessuno dei due si è risposato, né ha avuto figli da altre persone”, ha sottolineato l’ex Presidente della Fiorentina. “Rita è l’unica donna che ho sposato nella mia vita. Quando ci siamo sposati, durante la funzione il prete mi ha sgridato perché ero un po’ distratto. Verdone e Montesano erano i miei testimoni e mentre stavo per sposarmi ho pensato di fare con loro un film. Così è nata la pellicola I due carabinieri, che poi è stata un grande successo. Dal matrimonio con Rita sono nati due figli, Vittoria e Mario. Vittoria vive negli Stati Uniti mentre Mario vive a Londra anche se viene spesso in Italia”, ha detto l’erede di Mario Cecchi Gori.

Rita Rusic risponderà alla proposta di Vittorio Cecchi Gori?

Come risponderà Rita Rusic alla proposta di Vittorio Cecchi Gori? Al momento non è chiaro se la produttrice sia single o impegnata con qualcuno. Chi vivrà, vedrà…