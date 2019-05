Rita Dalla Chiesa spiazza tutti, la gaffe: “Mi sarebbe piaciuto una notte e via”

Rita Dalla Chiesa e la dichiarazione spiazzante a La Vita in Diretta

Una Rita Dalla Chiesa inedita e spiazzante nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda oggi mercoledì 29 maggio. La storica conduttrice di Forum, ospite del programma pomeridiano di Raiuno, si è lasciata andare ad una esternazione esilarante e del tutto inaspettata. In studio si parla di come si può reagire ad una storia importante che giunge al capolinea. Arriva così l’immancabile domanda: il chiodo schiaccia chiodo funziona per superare una delusione amorosa? Al quesito la sempre composta Rita Dalla Chiesa, che nella sua vita è stata sposata due volte (la seconda volta con l’amatissimo e mai dimenticato Fabrizio Frizzi), risponde spiazzando i conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, e tutti gli ospiti in studio; tra questi anche Ivan Zazzaroni e Marco Predolin.

La Vita in Diretta, Rita Dalla chiesa: “Mi sarebbe piaciuto una notte e via”

“Mi sarebbe piaciuto una bo…”, esordisce Rita Dalla Chiesa che spiazza tutti e provoca l’ilarità dell’intero studio de La Vita in Diretta. La protagonista di Italia Si corregge subito il tiro: “Cioè… Mi sarebbe piaciuto una notte e via!”. Ormai, però, è troppo tardi. In studio tutti ridono a crepapelle; la gaffe risulta irrecuperabile. Francesca Fialdini chiede il rewind, mentre Ivan Zazzarini commenta ironico: “Hai detto un’altra cosa! Rita io ti conosco come una donna di una serietà…”. “Ma io ho detto che non sono una persona seria”, replica la Dalla Chiesa ormai con le lacrime agli occhi. Così, inevitabile, giunge anche il commento del sempre pungente Tiberio Timperi: “Anche le persone serie, voglio dì, c’avranno la loro vitaaa…”.

Rita Dalla Chiesa sulle avventure di una notte: “Mi sarebbe piaciuto ma non ci sono mai riuscita”

Rita Dalla Chiesa, che da poco ha pubblicato l’autobiografia intitolata Mi salvo da sola,dove racconta anche dei 35 anni con Frizzi, cerca di tornare seria dopo l’esilarante momento che ha fatto ridere di gusto tutti. Così spiega: “Comunque è vero, mi sarebbe piaciuto tanto, però non ci sono mai riuscita perché io sono quella che si innamora”.