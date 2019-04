Rita Dalla Chiesa parla di Frizzi e si sfoga per le critiche: “Dopo 35 anni non dimentichi!”

Rita Dalla Chiesa fa commuovere Caterina Balivo a Vieni da me: le parole sul padre, il fratello e Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa è stata la prima ospite della puntata odierna di Vieni da me. La giornalista e conduttrice ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita privata attraverso le pagine del suo nuovo libro, Mi salvo da sola. L’intervista comincia parlando del celebre padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, morto a Palermo in un attentato mafioso nel 1982. Caterina Balivo manda in onda anche un filmato di una sua intervista a Festa Italiana a Nando Dalla Chiesa, fratello di Rita, e le parole della sua intervistata la fanno commuovere: “Tu hai fatto un’intervista bellissima a mio fratello e io non me la sono mai dimenticata”. La Dalla Chiesa poi afferma che anche il fratello conserva ancora un bellissimo ricordo di quell’intervista dove parlò liberamente del papà; e poi alla Balivo dice: “Te ne siamo tutti e tre grati”. È in questo momento che alla padrona di casa si fanno gli occhi lucidi: “Quell’intervista colpì molte persone e anche me!”.

Vieni da me, Rita Dalla Chiesa parla di Fabrizio Frizzi: “Erano solo 10 anni, ma chi se ne frega”

L’intervista prosegue e non si può non parlare della storia d’amore e del matrimonio con Fabrizio Frizzi. Caterina Balivo legge dei passaggi dal libro e Rita Dalla Chiesa conferma che secondo lei è stato il padre a mandarle, “da lassù”, Frizzi. “Quando è arrivato questo ragazzo che rideva, che scherzava, giovane… m’ha creato anche non pochi problemi”, afferma parlando della differenza d’età che all’epoca (eravamo intorno al 1983) creò molto scalpore. La presentatrice campana allora le dice che il padre doveva essere moderno come lei per avergli mandato un uomo più giovane. Così l’ex conduttrice di Forum, confida: “Secondo me gli sarebbe molto piaciuto se lo avesse conosciuto”. E poi approfitta per sottolineare che la differenza d’età era solo di dieci anni, cosa alquanto normale oggi. “Ma chi se ne frega”, poi afferma sorridendo.

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi si sfoga a Vieni da me: “Quando qualcuno fa parte della tua vita per 35 anni non dimentichi”

Rita Dalla Chiesa, che nel salotto di Vieni da me ha confessato che nel suo libro viene fuori un ritratto di lei inedito e un po’ trasgressivo, afferma che lei e Fabrizio Frizzi erano molto amati dal pubblico come coppia: “Ci hanno messo nelle 10 coppie… tipo quelle di Romina e Al Bano. La gente ci voleva bene e voleva vederci insieme”. Rita pensa che qualcuno potrebbe criticarla per il fatto che parla “ancora” dell’ex marito prematuramente scomparso: “Quando qualcosa o qualcuno fa parte della tua vita per 35 anni, prima in un modo e poi nell’altro, non è che tu ti dimentichi!”, afferma con tono quasi alterato. “Questa cosa ti fa arrabbiare?”, chiede Caterina Balivo. Lei replica così: “Molto perché è mancanza di sensibilità dalla gente e mi rendo conto che sono abituati ai sentimenti trash”.