Marco Liorni e Italia Si potrebbero sostituire Cristina Parodi e La Prima Volta nella prossima stagione

Marco Liorni con Italia Si potrebbe ricevere una promozione nella prossima stagione e passare dal pomeriggio del sabato a quello della domenica, subito dopo Domenica In. Se così fosse, il buon Marco andrebbe a prendere il posto di Cristina Parodi e la sua La Prima Volta che, nonostante la novità rappresentata dal programma, anche quest’anno non è riuscita a collezionare ottimi ascolti. A formulare l’ipotesi, mentre a Viale Mazzini si lavora ai prossimi palinsesti (gli imminenti estivi ma anche per quelli autunnali e invernali), è TvBlog. Secondo il sito il fatto che che domenica 26 Maggio Italia SI abbia sostituito La Prima Volta, che ricordiamo aver chiuso la prima edizione il 19 maggio, potrebbe non essere una scelta casuale, ma anzi potrebbe considerarsi un’ esperimento e dunque anche un indizio su quello che potrebbe accadere su Rai1 nella prossima stagione televisiva.

Italia Si: il programma di Marco Liorni promosso dal sabato alla domenica?

Le possibilità che Marco Liorni, prossimamente al timone del quiz show Reazione a catena, possa avanzare alla domenica non è per nulla remota. Infatti l’inedito programma da lui condotto, una vera e propria scommessa per il primo canale, ha ricevuto un buonissimo riscontro da parte del pubblico, riuscendo a porsi come un’alternativa all’ormai “storico” Verissimo di Canale 5. Nel best of di domenica scorsa, infatti, Italia Si è riuscito a battere anche Domenica Live Rewind con 1.940.000 spettatori e il 13,98% di share. Cosa non di poco conto visto il seguito che riesce sempre ad avere Barbara d’Urso.

Marco Liorni con Italia Si dopo Domenica In con Mara Venier?

Il successo di Italia Si deriva sicuramente dal garbo del conduttore che ha dato vita ad un contenitore molto piacevole e mai fuori dalle righe, ma anche alla partecipazione di Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi ed Elena Santarelli nel ruolo di “saggi”. Proprio la bella showgirl di Latina sembra esser stata uno degli elementi chiave per il successo dello show. Infatti, chiacchieratissima per la delicata situazione del figlio Giacomo, nel programma ha spesso riportato le sue esperienze e proprio da Italia Si ha voluto condividere la bellissima e attesa notizia della guarigione del suo piccolo. Insomma mentre si attende la riconferma, meritata e prevedibile, di Mara Venier al timone di Domenica In, l’ipotesi che circola in queste ore in casa Rai per quanto riguarda Italia Si sembra più che plausibile. Staremo a vedere.