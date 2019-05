Elena Santarelli piange a Italia Si: “Sono stanca, è un pianto di liberazione”

Elena Santarelli, Giacomo ha vinto la battaglia: il racconto e la commozione a Italia Si

Elena Santarelli sta vivendo dei momenti di forte gioia e grande emozione. Suo figlio, il piccolo Giacomo, ha vinto finalmente la battaglia contro quel “problema”, come lo definisce lei. Giacomo è finalmente in follow up e così, dopo aver dato la bellissima notizia sul suo profilo instagram, oggi Elena è tornata nel programma Italia Si su Raiuno dove ha voluto parlare in diretta di tutto il percorso che ha fatto sino ad oggi e ringraziare ancora una volta tutti coloro che l’hanno sostenuta. La showgirl e conduttrice, forte e grande esempio di mamma, ha affermato che la diretta è lo strumento più sincero per parlare di quello di cui vuole parlare. Nella puntata si è commossa più volte, arrivando fino alle lacrime. Così a Marco Liorni rivela di essere felice, ma anche stanca. La sua è stata una battaglia lunga che ha vissuto quasi in completa solitudine perché non voleva creare troppe preoccupazioni in famiglia, ma soprattutto perché crede che solo le mamme che affrontano lo stesso problema possono capire cosa si passa. Elena ha voluto ancora una volta replicare a chi in tutto questo tempo l’ha criticata per il sorriso che mostrava in tv o sui social e poi ha dichiarato che presto partirà per un viaggio con il marito Bernando Corradi e Giacomo come premio per la battaglia vinta.

Elena Santarelli e il pianto di liberazione a Italia Si

Dopo aver dato l’annuncio ieri, Elena Santarelli ha voluto parlare della notizia più bella della sua vita anche nel programma di cui è attualmente protagonista. Aveva promesso a tutti che appena il momento sarebbe arrivato l’avrebbe condiviso, e così ha fatto. Elena ha mantenuto la promessa e a Italia Si, attraverso un’intervista-confidenza con Marco Liorni ha voluto provare a raccontare il lungo percorso fino ad oggi e le tante emozioni che sente. Mentre parla della maglietta che indossa suo figlio Giacomo nel post instagram e dell’attuale stato di ripresa del figlio, non riesce a trattenere le lacrime e ammette: “Io sono anche molto stanca, Marco! E quindi è un pianto di liberazione…”. Marco Liorni la guarda affettuoso e risponde “Ci vuole Elena, ci vuole!”. Poi l’intervista riprende ed Elena svela che è stata anche male fisicamente mentre attendeva le risposte degli ultimi esami del figlio, che a luglio compirà 10 anni. Oggi comunque è felice e più bella che mai, così racconta come Giacomo ha saputo di essere guarito: “La mia dottoressa gli ha mandato un audio sul telefono spiegandogli che quella di pochi giorni fa era l’ultima chemio, che ha vinto la battaglia e che quella malattia brutta non c’era più”. Qui sorride e in studio parte un grande applauso.

Italia Si: Elena Santarelli parla dell’intervento di Giacomo

Quello di Giacomo era un tumore cerebrale maligno su cui è stato possibile intervenire chirurgicamente. Elena non ne aveva mai parlato prima, ma questa volta ha voluto farlo. Così racconta di aver accompagno il figlio in sala operatoria finché non si è addormentato, perché i dottori dicono che i bambini devono vedere per ultima la mamma prima dell’effetto dell’anestesia. Un momento molto duro per la showgirl: “È un dolore atroce, io lo vorrei rivedere e devo aspettare tutte queste ore”, afferma ripensando a quel dolore. “Io non ho mai raccontato di questo intervento. Lo faccio adesso perché è tutto finito e anche per dare speranza a tutte le altre famiglie”. Per Elena è stata una vera fortuna poter intervenire a livello chirurgico, ma ci tiene a precisare che ci sono altre soluzioni e altri strumenti per guarire e venirne fuori. Il figlio dopo l’operazione ovviamente è stato ricoverato in terapia intensiva, altra “botta” per Elena: “Certo non è bello vederli in terapia intensiva e io sono grata alla vita, a tutto, ad ogni sorriso. Ad ogni singolo passo di mio figlio, proprio perché è ritornato a fare le cose che faceva prima di questo intervento”, dice di nuovo tra le lacrime. E a chi ha avuto da ridire, risponde così: “Tutte quelle persone che mi hanno criticato per il sorriso (…) non è che sorridevo perché me ne fregavo, sorridevo perché era una gratitudine interna che non potevo spiegare e che solo i miei amici sapevano”.

Elena Santarelli spiega perché ha accettato di lavorare a Itali Si dopo la notizia della malattia di Giacomo

Elena Santarelli ha poi spiegato che il sabato è abbastanza libera dalle terapie, per questo ha scelto di partecipare a Italia Si. È il suo lavoro e anche anche perché confidava nell’umanità di Marco Liorni, nel caso avesse avuto bisogno di assentarsi per motivi di salute del figlio. Ovviamente il conduttore le ha confermato che è proprio così. Prima di chiudere l’intervista, Elena ha voluto ringraziare davvero tutti, anche le persone che le scrivono sui social, affermando: “Ci sono tante persone buone lì fuori”.