Domenica In, Mara Venier saluta. Fiume di lacrime: “Totalmente libera”

Mara Venier saluta Domenica In, fiume di lacrime: “Io totalmente libera, grazie”. I fan commossi e con un forte dubbio

Si è appena conclusa la brillante stagione di Domenica In targata Mara Venier. La fine del talk di Rai 1 ha regalato un raro momento di sincera commozione televisiva, un momento in cui le lacrime giunte dal piccolo schermo sono state vere, emotive, non artificiose. Un’ulteriore prova che questa edizione condotta sapientemente e ‘umanamente’ da Zia Mara ha centrato fino in fondo l’obiettivo, quello cioè di riportare nella domenica della rete ammiraglia Rai quel mix – per nulla facile dosare – di intrattenimento familiare, informazione e saggia leggerezza. Altro elemento all’origine del successo (spesso sottovalutato), è l’affiatamento che tutte parti in causa del programma (parliamo di una trasmissione complessa, lunga e in diretta, a cui lavorano tantissimi addetti) hanno saputo trovare, come hanno testimoniato i ringraziamenti onesti che la padrona di casa veneziana ha tributato a tutti coloro che hanno lavorato al progetto.

“Questa è la più bella edizione che abbia fatto”

“Avevo un’incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest’anno…”, esordisce Mara Venier accennando ai saluti finali. Parte poi una clip-memories, dove vengono mostrati alcuni momenti topici dell’ultima edizione di Domenica In. “Momenti irripetibili”, il commento di Zia Mara appena finisce il filmato. Nessuna lacrima, al momento. La conduttrice resiste. “Il primo ringraziamento grande va al pubblico. Questa è la più bella edizione che abbia fatto. La più difficile e faticosa, ci ho messo tutta me stessa, la mia vita, gioia e dolori… E l’ho fatto in maniera totalmente libera perché io sono questa”, spiega la conduttrice che poi passa a ringraziare i vertici Rai e gli addetti ai lavori, nominandoli quasi tutti uno a uno. La voce a tratti è sul punto di rompersi, di cedere alle lacrime. Ma Mara resiste ancora. Nulla può, però, quando parte la seconda clip.

“Io non riesco a dire più niente”, Zia Mara travolta dall’emozione

Scorrono altri momenti significativi che hanno costellato la stagione di Domenica In. Ad accompagnare il filmato l’emozionante brano ‘I migliori anni della nostra vita’. Si rientra in studio, Mara cede: scorrono lacrime, di emozione, felicità, commozione… Al suo fianco arrivano i suoi figli, che l’abbracciano, così come l’abbraccia il marito Nicola Carraro che le porge una rosa. Lo studio è ormai affollato di persone che si stringono attorno a lei che riesce soltanto a sussurrare un: “Io non riesco a dire più niente”. Cala il sipario, con Romina Power e tutto lo studio festante che cantano sulle note di “Felicità”. Mara si ‘riprende’ e anche lei intona le celebri note. Ciao ciao ‘Domenica In’. Intanto i telespettatori si riversano sui social. Anche qui fioccano commenti emozionati, ma continua a serpeggiare un dubbio: “Mara ci sarà il prossimo anno?”