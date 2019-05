Mara Venier, la battuta su Pamela Prati a Domenica In: fan s’accendono

Mara Venier, la battuta su Pamela Prati a Domenica In. Piovono commenti entusiasti, i fan si accendono: “Zia Mara la tocca pianissimo”

L’eco del Pamela Prati Gate arriva fino a Domenica In. D’altra parte non poteva essere altrimenti, visto che il caso Mark Caltagirone ha interessato anche il programma del pomeriggio domenicale del servizio pubblico condotto da Mara Venier. (La Prati fece un’ospitata proprio per presentare il matrimonio fantasma. Una situazione che, alla luce dei fatti emersi, ha interessato addirittura la politica: il parlamentare Michele Anzaldi del Partito Democratico nei giorni scorsi ha infatti posto un’interrogazione parlamentare al presidente e all’amministratore delegato della Rai). Al di là di là del filone parlamentare, oggi Zia Mara, si è concessa una battuta epica sul caso Prati, raccogliendo la risposta entusiasta del suo pubblico.

“Non si parla d’altro in Italia, non ne possiamo più”. Mara Venier sul matrimonio fantasma di Pamela Prati e Mark Caltagirone

Nello studio di Domenica In, è giunta Romina Power, che ha iniziato a conversare amabilmente con l’amica Venier. A un certo punto quest’ultima ha chiesto alla cantante: “Hai portato il nuovo compagno?”. “Non c’è!”, la risposta sorridente della Power. Zia Mara ha preso la palla al balzo, non resistendo alla tentazione di una battuta esilarante sul Prati Gate: “Come non c’è, fammo come quell’altro?”. Il pubblico in studio ha subito colto il riferimento al ‘fantasma di Mark Caltagirone’ e ha sorriso e applaudito. “Non si parla d’altro in Italia, non ne possiamo più”, ha infine concluso la conduttrice veneziana, tra il serio e il faceto, regalando sorrisi a 32 denti. Sui social si sono riversati i telespettatori che hanno apprezzato moltissimo la battuta.

Commenti social a caldo sulla battuta di Mara Venier sul Prati Gate

Alcuni commenti a caldo piovuti sui social dopo la battuta della Venier: “Grande Mara, muoio”, “Zia Mara la tocca pianissimo”, “Zia Mara non ne può più di Mark Caltagirone”, “L’ha toccata piano!”, “Finalmente, basta parlare di questa. Brava Mara”, “La Venier ha fatto quadrare il cerchio di Domenica In: leggerezza, garbo, risate e lacrime, mixate con equilibrio e competenza… brava lei, bravi gli autori”, etc.