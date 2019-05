Francesca Fialdini senza freni a La Vita in Diretta: “Non posso dirlo in tv”

Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Non posso dire in tv quello che sto pensando”

Francesca Fialdini, nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda martedì 28 maggio), si è resa protagonista di un momento molto simpatico. Sarà che la stagione televisiva sta per giungere al termine, ma la bella conduttrice toscana è apparsa solare e più allegra del solito, dando vita all’ennesimo siparietto nel programma pomeridiano di casa Rai. Questa volta, però, compagno di gag non è stato il collega Tiberio Timperi, bensì l’opinionista Nicola Prudente in arte Tinto, conduttore del programma Decanter su Radio2. Nella diretta odierna si è parlato di robot ed intelligenza artificiale e per lanciare il servizio preparato dalla Giornalista Veronica Gatto, la Fialdini domanda ai suoi ospiti cosa chiederebbero di fare ad un robot se ne fossero proprietari. Alla risposta del conduttore radiofonico, la presentatrice replica in maniera birichina, affermando di non poter dire in televisione quello che sta pensando. Cosa avrà pensato Franceschina?

La Vita in Diretta: Francesca Fialdini ed il siparietto con l’ospite in studio

“Se voi aveste un robot, di quelli che fanno qualsiasi cosa, cosa gli chiedereste di fare? Un robot per…?”, domanda Francesca Fialdini ai suoi interlocutori. Tinto, che fa delle smorfie come a dire che è difficile rispondere, svia la domanda e goliardicamente commenta: “Secondo me c’è una cosa che non potrà mai essere sostituita dai robot ed il pubblico!”. In studio partono gli applausi e la conduttrice prova a lamentarsi per la risposta non ricevuta alla domanda posta da lei in maniera più che precisa: “Vabbè, però così ehhh…”. Prima di chiosare: “Non si può dire in televisione quello che sto pensando”. Francesca sorride allegramente e in studio parte un nuovo applauso per lei.

La replica di Nicola Prudente “Tinto” alla Fialdini

Tinto, che ha colto l’ironia della Fialdini, spiega che in alcuni programmi televisivi si usano gli applausi finti e cerca di coinvolgere ancora una volta il pubblico, che alle esternazioni risponde con coretti, sorrisi e applausi. La conduttrice a questo punto decide di lanciare il servizio, senza aver svelato quello che secondo lei non potrebbe dire in tv: “Veronica Gatto ha scoperto roba per tutti i tipi… magari pure uno che fa gli applausi finti, chissà!”, chiude ironica. Insomma Francesca Fialdini, che nelle puntate precedenti ha messo un po’ in imbarazzo la nuova cantante dei Matia Bazar, sembra aver divertito ancora una volta il pubblico in studio, e forse anche quello a casa.