Francesca Fialdini gela l’ospite a La Vita in Diretta: “Ma chi te l’ha fatto fare”

Francesca Fialdini spiazza l’ospite de La Vita in Diretta con un commento

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda giovedì 23 maggio), attraverso dei servizi di Barbara Di Palma, hanno ripercorso la storia musicale dei Matia Bazar. Dopo aver ricordato le varie front woman della band nata nel 1975 (tra cui Antonella Ruggiero, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani), in studio si è esibita anche la formazione attuale del gruppo, che vede alla voce Luna Dragonieri. Proprio intervistando la giovane cantante pugliese, la conduttrice si è lasciata scappare una frase che ha generato un po’ di imbarazzo nella ragazza. Infatti la Fialdini, dopo aver commentato con gli opinionisti le voci e il difficile repertorio dello storico gruppo made in italy, si rivolge verso Luna e commenta in modo schietto e inaspettato la sua scelta di diventare la vocalist della nuova formazione.

La Vita in Diretta, Francesca Fialdini alla nuova cantante dei Matia Bazar: “Ma chi te l’ha fatto fare?”

In studio c’è Fabio Perversi, componente dal 1998 e nuovo leader della band. Colui che rappresenta “Il ponte tra il passato ed il futuro”, come afferma Tiberio Timperi. Il tastierista racconta di come sia riuscito ad avere la stima dei vecchi colleghi e poi ricorda che nel 2010 i Matia Bazar festeggeranno 45 anni. A questo punto, Francesca Fialdini si inserisce nella discussione per rivolgersi alla nuova cantante: “Io non so chi te l’ha fatto fare?!”, afferma schietta, per poi aggiungere: “Perché ci vuole sicuramente un gran talento, una voce bellissima, ma anche un coraggio tanto…”.

Luna Falconieri, nuova cantante dei Matia Bazar, risponde a Francesca Fialdini: le parole

Dopo un sorriso che tradisce un leggero imbarazzo, la cantante in effetti ammette che ci vuole molto coraggio per succedere alle grandi personalità vocali che hanno contribuito al successo dei Matia. Così dichiara: “Tanto si (coraggio NDR)! Prima di salire sul palco, quando facciamo i concerti, sempre faccio il segno della croce e dico ‘speriamo che questa volta vada tutto bene'”. La cantante, che con i Matia Bazar ha lanciato il nuovo singolo È Primaveramore, ha poi rivelato che la sua canzone preferita è Cavallo Bianco, che risulta essere per lei anche la più difficile di tutto il grande repertorio del gruppo.