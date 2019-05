Francesca Fialdini non mangia? La risposta alle critiche a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini troppo magra? Lei risponde “Ho tutte le mie cose al posto giusto”

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta si è assistito ad uno scambio di battute tra Elisa Isoardi, ospite in studio, e Francesca Fialdini sul fatto che quest’ultima non mangi abbastanza. La Isoardi è intenta nel declamare come riutilizzare gli “scarti” di alcuni cibi, quando ad un certo punto si rivolge alla collega e amica, che sorrideva delle sue spiegazioni, dicendole che il suo problema è che non mangia. Prontamente Tiberio Timperi le ha fatto eco, affermando che è vero e dandole ragione. Elisa, subito dopo, ha sottolineato ironicamente la magrezza di Francesca che, tra l’imbarazzo e il divertito, ha chiesto a chi la conosce di smentire. La conduttrice del programma pomeridiano di Raiuno si è poi difesa affermando che in realtà lei è una buongustaia, ma che non sa cucinare.

La Vita in Diretta, Elisa Isoardi a Francesca Fialdini: “Il tuo problema è che non mangi”

Elisa Isoardi, che ha fatto un bilancio su La Prova del Cuoco in puntata,cerca di spiegare come riutilizzare il baccello dei piselli, quando Francesca Fialdini scoppia a ridere. “Te non mangi, il problema tuo è che non mangi”, afferma Elisa rivolgendosi alla collega. “È vero, è vero… C’ha ragione”, dice Tiberio Timperi che si inserisce nella conversazione. In studio tutti ridono, compresa Francesca che replica: “Non è vero, ma che ne sapete?!”. “Ma ti metti la 0-12, guarda!”, continua Elisa. “Qualcuno che mi conosce, sui social… smentisca”, afferma ancora la conduttrice de La Vita in Diretta fra le risate del pubblico in studio.

Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Sono golosa ma non so cucinare”

Le due presentatrici sono palesemente complici e scherzano amabilmente. Così dopo le “critiche” di Elisa Isoardi, Tiberio dà a Francesca della “pelle e ossa”. A questi punto la Fialdini risponde a tono: “A parte che non è vero, ho tutte le mie cose al posto giusto”. E poi confessa: “Più che altro io sono golosa, ma non so cucinare… lei lo sa!”, afferma indicando La Isoardi, che imperterrita riprende a spiegare come riutilizzare gli esilaranti baccelli di pisello.