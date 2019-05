Elisa Isoardi, il bilancio su La Prova del Cuoco: “La prova del fuoco, altro che!”

Elisa Isoardi fa un bilancio su La Prova del Cuoco: “Ce la stiamo facendo”

Elisa Isoardi dall’inizio della stagione televisiva è il nuovo volto de La Prova del Cuoco. Una stagione intensa per la giovane conduttrice piemontese che ha avuto l’arduo compito di sostituire la veterana Antonella Clerici. Ma non solo, ha dovuto anche fare i conti con il calo di ascolti riscontrato in questi mesi dal suo programma, che si avvia verso la conclusione. Prima della chiusura, che avverrà il 31 maggio, Elisa è intervenuta a La Vita in Diretta dove, intervistata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ha fatto un bilancio della situazione. La Isoardi ha definito il programma culinario come un figlio che ha cambiato mamma e ha anche affermato di sentirsi diversa, nuova, rispetto a quando approdò a La Prova del Cuoco dieci anni fa per sostituire la Clerici che era in maternità. Ha parlato di un anno bello, ma anche duro che mettendola alla prova l’ha fatta crescere e diventare più forte.

Elisa Isoardi a La vita in Diretta: “La Prova del Cuoco adesso è mia”

“È cambiata la mamma e adesso si va avanti con questa nuova mamma, i cuochi sono sempre quelli di una volta con novità anche lì, però sta andando bene”, esordisce Elisa Isoardi quando Francesca Fialdini le chiede di fare un bilancio su questo prima intera stagione al timone de La Prova del Cuoco. Poi parla del ritorno e delle differenze rispetto alla prima volta: “Ho preso una cosa che avevo già provato e adesso è mia!”, commenta. Ma prendere il posto dopo Antonella Clerici non deve esser stato facile: “Quest’anno è stato un anno bello di grande prova. Altro che prova del cuoco… prova del fuoco!”, afferma schiettamente, “però anche questo aiuta a crescere, aiuta ad andare avanti, a farsi forza, però devo dire che ce la stiamo facendo… piano piano”, poi afferma.

La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi condurrà o no la prossima edizione?

Elisa Isoardi tornerà a condurre La Prova del Cuoco? La presenza della conduttrice nel programma di cucina sembrava già confermata, ma adesso sorgono di nuovo alcuni dubbi, proprio come sulla Fialdini a La Vita in Diretta. Dopo un botta e risposta con Antonella Clerici sugli ascolti, in una delle ultime puntate con ospite Simona Izzo, infatti, la conduttrice è stata evasiva quando l’attrice le ha chiesto se tornerà ai fornelli anche il prossimo anno. Cosa che ha fatto sospettare e allarmare qualche fan. Ad ogni modo, Elisa da Mara Venier a Domenica In aveva confermato la sua presenza a La Prova del Cuoco anche nella prossima stagione. Qualcosa è cambiato? Staremo a vedere, la presentazione dei nuovi palinsesti Rai arriverà a giugno e lì scopriremo tutto.