Elisa Isoardi storie d’amore: il commento che non sfugge ai telespettatori

Elisa Isoardi, dopo la rottura con Matteo Salvini e la relazione con Alessandro (“Come è brutto”, le avevano commentato su Instagram), ora la frase della conduttrice non passa inosservata

Elisa Isoardi, che piaccia o non piaccia, ha dichiarato che tornerà l’anno prossimo a La Prova del Cuoco. La conferma è arrivata a Domenica In, quando la conduttrice del cooking show di Rai 1 è stata intervistata da Mara Venier. Nonostante gli ascolti iniziali non troppo positivi, l’azienda Rai sta continuando a credere nella Isoardi che però è sempre più al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Paparazzata più volte insieme ad Alessandro, un produttore, con la quale era stata fotografata dal settimanale Diva e Donna mentre si scambiavano un tenero bacio. Lo scoop però risale allo scorso marzo ma una foto pubblicata su Instagram da Elisa avrebbe confermato la nuova relazione. Dopo le accuse al nuovo compagno e a chi le diceva di tornare all’ex Matteo Salvini, la Isoardi ha risposto difendendo le sue scelte di donna in amore. Un commento a La Prova del Cuoco però non è sfuggito ai telespettatori.

Elisa Isoardi: il commento sulle sue storie d’amore a La Prova del Cuoco

Le dichiarazioni di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco sulle sue storie passate sono davvero tante. Un commento della conduttrice non è però sfuggito all’attenzione dei telespettatori che hanno seguito la puntata del cooking show del 6 maggio. La Isoardi discuteva con l’ospite in studio, Simona Izzo, sul legame che c’è tra l’amore e la cucina. Saper cucinare, per l’attrice e regista, è importante per portare avanti una relazione nel migliore dei modi, da qui il commento della Isoardi: “Ecco perché le mie finiscono sempre!“. Frecciatina al suo passato amoroso? Sappiamo però che lasciare Salvini è stata una sua scelta, come ha dichiarato tempo fa sulle pagine di Di Più.

Elisa Isoardi: cosa pensa della nuova fidanzata dell’ex Salvini?

“Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta“, ha commentato Elisa sul settimanale Di Più e senza rancore, riferendosi alla nuova fidanzata del Ministro degli Interni, Francesca Verdini. Ad ufficializzare la loro storia ci ha pensato Alfonso Signorini e il suo magazine Chi.