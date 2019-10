Riki nuovo alter ego Bill, un’altra mossa: “Vi sconvolgiamo!” (Foto)

Amici ultime notizie, Riki confonde ancora: mistero su Bill

Riccardo Marcuzzo continua a sorprendere! Aveva anticipato, prima ancora della comparsa del suo primo sosia, che avrebbe destabilizzato i suoi fan. E ci sta riuscendo alla grande. Basti pensare al caos scatenato a seguito dell’uscita del suo brano Gossip, fatto passare all’inizio per una “copia in musica” di Soldi. Mahmood non è stato toccato in nessun modo e ad Amici Celebrities Riki ha dimostrato com’è davvero il suo pezzo: sonorità anni luce distanti dal pezzo-bomba del cantante di origini tunisine. Ma adesso tutti si chiedono: in cosa consiste la nuova mossa di Riccardo e chi è Bill?

Bill è il nuovo alter ego di Riki? Il cantante di Amici pubblica delle foto di un ragazzo misterioso su Instagram

Ha dimostrato a tutti chi lo ha copiato davvero e ora ha cominciato a parlare di un altro mistero che lo riguarda da vicino: su Instagram ha fatto cenno a un certo Bill e i suoi follower si stanno arrovellando il cervello per capire chi è. Pare che anche questa volta farà la comparsa un personaggio che farà molto chiacchierare… Riccardo Marcuzzo ha scritto: “Per ora avevamo previsto ogni cosa. Io e la mia squadra siamo folli e tanto avanti, questa settimana vi sconvolgiamo ancora”. Qui in basso la foto del personaggio misterioso:

Francesco Facchinetti commenta Riki: ecco qual è stata la risposta del cantante

Cosa dobbiamo aspettarci ancora? Ad Amici Celebrities ha fatto chiacchierare l’incontro di Riki e Michelle Hunziker e sicuramente ci saranno altre occasioni in cui il cantante creerà confusione… ovviamente Francesco Facchinetti lo appoggerà sempre! Ecco cosa gli ha scritto su Instagram: “Forse ho un infarto!”; Riki gli ha chiesto: “Dici per Bill?”. Al centro dell’attenzione mediatica anche la storia di Alberto Urso e Valentina Vernia dopo il loro ultimo video.