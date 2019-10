Amici, Alberto e Valentina: lei si “vendica” con un video divertente in palestra

Alberto e Valentina, il “video della vendetta”: la risposta della ballerina al cantante di Amici di Maria De Filippi

Alberto Urso e Valentina Vernia continuano a stare insieme e a divertire i loro fan attraverso alcune Instagram stories. Non intendono parlare di gossip o di particolari episodi avvenuti nella loro vita, ma vogliono solo punzecchiarsi via social! Questa volta è stato il turno di Valentina di Amici: dopo che il suo fidanzato le ha fatto un piccolo dispetto, lei ha deciso di ripagarlo con la stessa medaglia, tirando in ballo la sua dieta e la sua fame chimica! Un altro momento, questo, che i fan hanno apprezzato molto e che ha dato loro la certezza che i due stanno veramente bene insieme. Tish è ormai un capitolo archiviato.

Gossip Amici 2019: ecco cos’ha fatto Valentina Vernia ad Alberto Urso

Dopo l’esilarante video di Valentina pubblicato da Alberto, quest’ultimo ha dovuto subire una vendetta. Ecco cos’ha scritto la ballerina: “Questo è per aver mostrato al mondo le serenate che ti facevo in videochiamata. La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma l’hamburger caldo!”. Ha mostrato ai fan il suo fidanzato intento a bruciare le calorie dopo pranzi e cene non proprio salutari… Alberto ha promesso che ci sarà qualche altro episodio imbarazzante che riprenderà lui stesso: “Preparati!”. Come divertiranno la prossima volta quei follower ghiotti di notizie su questa coppia di Amici?

Amici Celebrities, ultime notizie su Alberto Urso e regolamento prossima puntata

Alberto Urso è ritornato ad Amici Celebrities, dove è stato introdotto un nuovo regolamento: sono state scompigliate le carte e capiremo sempre meglio chi potrà davvero trionfare in questa edizione speciale del talent show. Recentemente il tenore ha fatto chiacchierare per una dedica stupenda fatta a Giordana Angi: “Sai che non sono bravo con le parole, ma oggi esce il tuo nuovo album e io ci tengo a ringraziarti per avermi invitato a cantare insieme a te una tra le tue bellissime canzoni. Non sei solo un’artista eccezionale ma anche una persona speciale che mi protegge come una sorella. Ti voglio bene”.