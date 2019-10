Alberto e Valentina video insieme: “Piango dalla disperazione!”

Gossip Amici, Alberto Urso e Valentina Vernia: la coppia sorprende con un video pubblicato su Instagram

Alberto Urso e Valentina Vernia continuano a far chiacchierare. Ormai data per certa la loro relazione, non si nascondono più e pubblicano qualche volta su Instagram foto e video insieme. Questa volta il tenore ha voluto prendere in giro la sua fidanzata pubblicando una sua esibizione canora non proprio impeccabile… Sketch, questi, che fanno impazzire i fan, che amano alla follia questa inedita coppia nata dopo l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. E chi lo avrebbe mai detto che, dopo Tish, sarebbe stata Valentina a rubare il cuore del simpatico tenore?

Alberto Urso piegato in due dalle risate: cos’ha fatto la fidanzata?

Dopo la meravigliosa dedica a Giordana Angi, Alberto di Amici ha voluto divertire i suoi follower di Instagram rendendo nota un’esibizione canora della fidanzata Valentina Vernia, che si è cimentata nel brano In the air tonight di Phil Collins. Ecco come l’ha commentata: “Io che piango dalla disperazione”. La loro storia d’amore va a gonfie vele: il sentimento cresce giorno dopo giorno e chissà dove verranno pizzicati la prossima volta… magari nella scuola di Amici Celebrities, dove Alberto è il coach della squadra Blu?

Ultimo grande traguardo per Alberto Urso e news di Amici su Riki e Stash

Un periodo più che positivo per Alberto, che su Instagram ha scritto: “L’emozione del primo concerto non la scorderò più. Mi avete travolto di amore, energia, entusiasmo e spero di aver ricambiato tutta questa meraviglia. Vi aspetto ai miei prossimi concerti, trovate tutte le date nelle mie storie!”. Sorprese anche per i fan di Stash dei The Kolors; che dire, invece, dell’insulto omofobo a cui ha dovuto rispondere Riki?