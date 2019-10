Amici, Riki insulto omofobo e brutti gesti: il cantante non sta zitto

By

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Riccardo Marcuzzo insultato pesantemente dopo la sua nuova iniziativa

Riki di Amici è al centro dell’attenzione mediatica per il suo ultimo lavoro discografico. Sta giocando molto coi suoi fan e sta pubblicizzando in tutti i modi possibili e immaginabili il suo nuovo disco. Ed è giusto che sia così. Questo però significa anche essere bersagliato da una miriade di hater, i quali hanno fatto sentire la loro presenza quando il cantante ha deciso di tappezzare la città di Milano con tanti poster raffiguranti il suo fisico. Aveva chiesto ai suoi fan di trovarli e di scrivere qualche frase carina o divertente, ma anche di scattare una foto e di fare qualsiasi cosa sarebbe venuta loro in mente.

Riccardo Marcuzzo non riesce a stare zitto: le ultime parole pubblicate su Instagram

Una proposta, quella di Riccardo Marcuzzo, che è stata presa alla lettera da alcuni detrattori, che hanno usato parole pesanti nei suoi confronti. Anche un insulto omofobo. Proprio qualche giorno fa aveva parlato di quanto sia importante la diversità e oggi ha dovuto rispondere a chi ha tentato di ferirlo. Senza successo. Ecco l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram: “Tutto è iniziato appena due giorni fa ed è surreale quello che sta accadendo! Qui ho raccolto solo dieci delle centinaia di foto che mi hanno segnalato. Quando pensavo a ‘Rovinami’, volevo fosse un’operazione principalmente provocatoria. Non mi sarei mai aspettato che le persone andassero veramente in giro a scrivermi sopra o a pasticciarmi né tantomeno che lo facessero direttamente dal telefono!”.

Riccardo Marcuzzo, insulto omofobo: la sua risposta

Si è poi soffermato su un insulto che ha pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutte queste dimostrazioni di affetto e grazie anche a chi mi insulta o pensa di farlo. ‘Fr…o’ non è un insulto, specialmente nel 2019! L’odio prima si stufa e poi si spegne. Cresciamo, crediamoci e non avremo paura perché chi sta bene con sé stesso e si accetta, sia con l’ironia che con l’indifferenza, vince sempre”. Parole, queste, scritte dopo quelle su alcuni insulti. Francesco Facchinetti gli ha scritto questo: “Sei coraggioso, fratello mio. Con te sempre e comunque!”.