Riki, sfogo dopo gli insulti: “Mi pensa scemo”, poi l’annuncio

Amici, Riki ritorna tra le polemiche con Gossip

Il ritorno di Riki era attesissimo dai suoi fan sia perché era da tempo che il cantante, amatissimo durante la sua edizione e anche dopo, non lanciava un singolo sul mercato italiano sia perché il lavoro di promozione fatto attorno al nuovo progetto ha portato l’hype alle stelle aumentando notevolmente le aspettative dei fan: avrete saputo tutti infatti, anche se non siete sostenitori di Riccardo Marcuzzo, che a un certo punto è stato sostituito da un altro ragazzo che ha fatto molto parlare di sé. Adesso tutto è tornato alla normalità e Riki non ha solo annunciato la data di uscita del singolo, mostrandone anche la copertina, ma si è pure tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Lo sfogo di Riki su Instagram prima del lancio del singolo

Bisogna partire del resto dal presupposto che lo stesso singolo sembra contenere un insieme di frecciatine rivolte a qualcuno: difatti la frase che Riccardo ha messo in evidenza, e che si vede sulla copertina, è appunto “Chi non vive spia”. Tra le sue storie Instagram Riki ha poi scritto un pensiero chiarissimo: “La cosa che mi facilita di più nella vita – queste le sue parole – è che essendo bello la gente mi pensa scemo”. Il ritorno di Riccardo insomma è passato tutt’altro che inosservato, e non osiamo neanche immaginare quando uscirà Gossip: ci saranno riferimenti espliciti oppure la canzone si manterrà sul generico? Una cosa è certa: Marcuzzo è soddisfatto del suo lavoro perché “queste due settimane sono settimane che ho chiamato ‘settimane di respiro’, cioè tra un’idea e l’altra ci vuole un po’ di spazio; però da dopodomani inizia il capitolo 2”.

L’uscita di Gossip annunciata: la data svelata da Riki

Sempre nelle storie Riccardo ha parlato della copertina del singolo: “La copertina – queste le sue parole – non è una copertina normale: è una copertina molto iconografica”; Sony aveva anche rifiutato una proposta di copertina prima di quella scelta – e la cosa non sembra essere andata giù a Riccardo – ma bisogna dire che anche questa è molto carina e siamo proprio curiosi di scoprire se anche il contenuto sarà degno della confezione.