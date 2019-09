Amici, Alberto Urso dedica a Giordana Angi: “L’amore mio per te”

News Amici, Giordana e Alberto: un’amicizia sempre più forte grazie al ritorno nella scuola di Canale 5

Alberto Urso e Giordana Angi hanno un rapporto speciale. È nato ad Amici di Maria De Filippi dove, nonostante fossero in squadre diverse, sono riusciti a coltivarlo e a avviare un’importante collaborazione artistica: la ragazza ha scritto per il tenore vincitore dell’ultima edizione del talent show. Anche fuori dalla scuola, i due hanno avuto modo di ritrovarsi e hanno passato sempre dei bellissimi momenti insieme. Ora si sono incontrati nuovamente ad Amici, dove hanno ricoperto l’inedito ruolo di coach: Giordana porta avanti la squadra Bianca mentre Alberto è il capitano della squadra Blu. Entrambi hanno perso un prezioso componente.

La dedica di Alberto a Giordana ad Amici Celebrities: fan pazzi di loro

Quest’oggi Alberto di Amici ha sorpreso per una dedica speciale fatta a Giordana Angi, nei confronti della quale ha sempre parole molto carine: “E se il mondo combatte, io invece mi aggrappo a te, all’amore mio per te, che cura ogni ferita, che semplifica la vita”. Una frase, questa, che ha scatenato un (superfluo) gossip: molti hanno chiesto al tenore se prova qualcosa per Giordana, se potrà esserci mai una storia d’amore, ma loro non sanno che Alberto è fidanzatissimo con un’ex ballerina di Amici mentre Giordana è attratta dalle ragazze e lo ha confessato svariate volte durante il suo percorso in Tv.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: ecco cosa c’è da sapere su Alberto e Giordana

Giordana Angi ha fatto tanto chiacchierare per l’ultimo botta e risposta con Rudy Zerbi ma anche per la collaborazione con Tiziano Ferro. Sentiremo ancora parlare sia di lei sia di Alberto Urso: la loro carriera ha appena preso il via così come la loro amicizia, che darà sicuramente tante altre soddisfazioni agli amanti del gossip.