Amici, Stash annuncio speciale e gesto come Riki: cosa nascondono?

Il nuovo progetto di Stash dei The Kolors: ecco la novità imperdibile sulla band

Stash Fiordispino ha fatto un annuncio importante ai suoi fan. No, i The Kolors non si sono sciolti come hanno fatto i The Giornalisti (Tommaso Paradiso ha deciso di lasciarli): ha avviato un nuovo progetto discografico che molto presto verrà alla luce. Per il momento continua a sfornare pezzi-bomba cantati non solo con ex concorrenti di Amici (basti pensare a Elodie), ma anche con cantanti e rapper sempre sulla cresta dell’onda. Questa volta è il turno di Gué Pequeno. Tra Stash e il rapper è nata una particolare sintonia artistica: il loro nuovo brano Los Angeles riuscirà sicuramente a sorprendere i loro sostenitori, che mai smettono di seguirli.

The Kolors ad Amici Celebrities: gli ospiti e le ultime curiosità

Poco ma sicuro, Stash presenterà il suo inedito Los Angeles ad Amici Celebrities: è tra gli ospiti della prossima puntata del sabato. Il pezzo è stato già accolto positivamente da alcuni fortunati uditori, come ha fatto sapere su Instagram il frontman dei The Kolors: “Ascolto in anteprima. Le vedo felici!”. La canzone uscirà a mezzanotte. E forse vedremo la band, sempre ad Amici, assieme a Riccardo Marcuzzo: abbiamo saputo qualcosa di importante sulla loro collaborazione…

Riki e Stash and The Kolors: stesso gesto su Instagram, cosa significa?

Stash ha un ottimo rapporto con alcuni ex cantanti di Amici: non solo con Elodie – quest’estate avete ballato sulle note della loro Pensare male? – ma anche con Riki. Quest’ultimo ha dovuto rispondere, poche ore fa, a un pesante insulto omofobo. Sia Stash sia Riki, inoltre, sono accomunati da una scelta fatta poche settimane fa: cancellare tutte le loro foto su Instagram. Questo significa che un nuovo capitolo della loro carriera è appena cominciato? Stash dei The Kolors ha anche un bel legame con Alberto Urso e Giordana Angi, i due coach di Amici Celebrities che hanno fatto chiacchierare per una dedica speciale.