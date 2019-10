Anticipazioni Amici Celebrities e nuovo regolamento: squadre sciolte e grande ritorno

Ultime anticipazioni Amici Celebrities e curiosità sul regolamento: ecco cosa si sa sul futuro dei concorrenti dell’edizione Vip

Non mancano le sorprese riguardanti la nuova puntata di Amici Celebrities! Sappiamo con certezza che avverrà un cambio di regolamento importante, che porterà tutti i concorrenti a dimostrare davvero quello che valgono: nessuno è al sicuro, anche i più bravi, che rischiano di trovarsi a sfidare avversari del loro stesso livello. Durante le varie puntate, si è capito quali sono i super-favoriti e quali potrebbero essere i prossimi eliminati, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo: in tanti, per esempio, sono rimasti sorpresi dall’eliminazione di Francesca Manzini, l’imitatrice che ha dimostrato di essere convincente sia nel canto sia nel ballo.

Amici Celebrities news: ecco cosa bisogna sapere sul talent show

Francesca Manzini, dopo l’ultima puntata, ha raccontato dei retroscena riguardanti Luca Zanforlin e ha parlato del prossimo progetto lavorativo… verrà forse ripescata? Nell’ultima puntata è stata data un’altra chance a Ciro Ferrara e i fan sperano che ci sia una possibilità di rientrare anche per la Manzini. Poco ma sicuro avverrà qualcosa di veramente incredibile: la pagina Instagram del programma ha rivelato delle sorprendenti anticipazioni su Amici Celebrities.

Amici Celebrities ultime notizie: squadre sciolte e ritorno della De Filippi

Ecco cosa si legge su Instagram: “Svelato il giudice speciale della quinta puntata: Maria De Filippi! Inoltre le squadre si sciolgono e ora sono tutti contro tutti. Non perdetevi la prossima puntata di #AmiciCelebrities mercoledì 16 ottobre in prima serata su Canale 5″. Ebbene sì, la De Filippi ritornerà in trasmissione: forse per dare più respiro agli ascolti? Vi abbiamo spiegato perché c’è stato il passaggio di testimone fra Michelle Hunziker e Maria De Filippi e, durante la prossima puntata di Amici versione Vip, scopriremo tante altre curiosità.