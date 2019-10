Perché Maria De Filippi non conduce più Amici Celebrities

Dopo tre puntate di Amici Celebrities, Maria De Filippi cede il timone a Michelle Hunziker. Perché la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di abbandonare la conduzione del programma e “passare la palla” alla collega svizzera? In realtà Maria non avrebbe mai dovuto condurre la trasmissione: fin dall’inizio era stata designata come conduttrice ufficiale la Hunziker. La collaborazione di Michelle con Striscia la notizia ha però obbligato la De Filippi a rivedere l’intera organizzazione. Per questo la 42enne è entrata in gioco solo in un secondo momento, quando sono terminati gli impegni accanto a Ezio Greggio. Michelle condurrà quindi le restanti tre puntate di Amici Vip: la finale è prevista per il prossimo mercoledì 23 ottobre. Non è escluso che Mediaset decida di regalare allo show una puntata in più. Si valuterà in base agli ascolti, che fino ad oggi sono stati più che positivi.

Perché Amici Celebrities si è spostato dal sabato al mercoledì

Il talent show ha abbandonato il sabato sera per via della partita della Nazionale italiana in programma il 12 ottobre ma pure perché il 19 ottobre partirà la nuova edizione di Tu si que vales. Dunque a partire dal 9 ottobre Amici Celebrities andrà in onda ogni mercoledì sera. Tutte le puntate sono registrate il giorno prima, ad eccezione della finale che sarà, come da tradizione, in diretta.

Silvia Toffanin ha rifiutato di condurre Amici Celebrities

Prima di affidare l’incarico a Michelle Hunziker, Maria De Filippi – che produce Amici Celebrities – aveva pensato a Silvia Toffanin. Quest’ultima ha gentilmente declinato l’invito: la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha rifiutato pure la conduzione di Temptation Island Vip, finita poi nelle mani di Alessia Marcuzzi che ha raccolto il testimone di Simona Ventura.