Silvia Toffanin rifiuta di condurre due programmi di Maria De Filippi

Silvia Toffanin dice no a Temptation Island Vip e Amici Vip

Silvia Toffanin ha rifiutato le proposte lavorative di Maria De Filippi. Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, alla conduttrice era stata offerta la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Vip. Due occasioni importanti, che avrebbero intensificato la carriera della giornalista, ma la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha preferito dire di no. Silvia vuole concentrarsi solo ed esclusivamente su Verissimo, programma del sabato pomeriggio di Canale 5 che conduce ormai dal 2006. La Toffanin si è cucita il format addosso e anno dopo anno ottiene sempre grandi consensi. Da qui la decisione di non dare spazio ad altro se non alle sue interviste a tu per tu.

Chi condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip

Un nome ufficiale non è stato ancora fatto ma sembra ormai certo quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana è in pole position per prendere il posto – ancora una volta – di Simona Ventura, che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Il reality show sui sentimenti partirà il prossimo giovedì 19 settembre: al momento nessuna coppia della trasmissione è stata ufficializzata.

Chi condurrà la prima edizione di Amici Vip su Canale 5

Amici Vip – versione celebrity del famoso Amici – sarà invece presentato da Michelle Hunziker. Lo show inizierà su Canale 5 lunedì 23 settembre. Maria De Filippi resterà al timone di Amici 19, i cui casting sono attualmente in corso.