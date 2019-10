Amici Celebrities, Francesca Manzini “Nuovo programma” e confessione Zanforlin

Francesca Manzini dopo Amici Celebrities: un nuovo capitolo della vita per l’imitatrice

Francesca Manzini è stata l’eliminata dell’ultima puntata di Amici Celebrities andata in onda. Non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano: ha sorpreso tutti i telespettatori per la sua bravura nel ballo e nel canto (ricordiamo che non è né una cantante né una ballerina di professione), ma in primis sé stessa. Si sente sempre inferiore alla vita, come ha spiegato durante il suo video pubblicato su Instagram. Al termine della puntata, ha ringraziato tutti – in primo luogo l’autore Luca Zanforlin – per l’opportunità che le è stata concessa e si è esibita tenendo unite le due squadre. Adesso ha fatto delle confessioni che non sono passate inosservate, una riguardante anche un progetto lavorativo che ha a che fare con Mediaset.

Amici Celebrities news, la confessione di Francesca Manzini a Luca Zanforlin

Puntata di sfoghi e pianti, quella di ieri (anche Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere le lacrime), che si è conclusa con l’eliminazione di Francesca Manzini. Ora, su Instagram, ha rivelato un aneddoto importante: “Una volta Luca Zanforlin venne in sala canto e mi disse che gli sarebbero servite delle domande per fare la descrizione di ognuno di noi. […] Gli dissi che mi sentivo inferiore alla vita: sembra tutto bello e invece devi sopravvivere a qualcosa di tanto bello non c’è, però lo cerchi, hai fame… e io sono affamata di curiosità, di amore e di passione”.

Francesca Manzini ultime notizie, cosa farà dopo Amici Celebrities? Nuovo progetto in cantiere

Non può che essere felice per il risultato raggiunto: “Ho portato a casa quattro puntate: questo è stato il mio più grande successo. Ho fatto spalla a Maria, mi sono esibita davanti a voi, ho collaborato con gli addetti ai lavori. […] Io ho vinto così. Ho unito i Blu e i Bianchi perché siamo prima di tutto delle persone”. E infine ha confessato che la vedremo ancora in Tv: “Ho in ballo un nuovo programma in casa Mediaset, ma non vi posso ancora dire niente”. Cosa bolle in pentola?