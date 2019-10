Filippo Bisciglia si commuove ad Amici Celebrities e smette di cantare

Filippo Bisciglia in lacrime ad Amici Celebrities per la madre

Momento di commozione ad Amici Celebrities per Filippo Bisciglia. Il cantante della Squadra Bianca guidata da Giordana Angi si è emozionato mentre cantava Portami a ballare, la celebre canzone con la quale Luca Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo 1992. Dopo un ottimo attacco, il conduttore di Temptation Island non è più riuscito ad andare avanti ed ha fermato la sua performance. Prontamente è stato consolato dalla nuova conduttrice Michelle Hunziker, che ha preso il posto di Maria De Filippi per le ultime tre puntate dello show Mediaset. A fatica Filippo ha spiegato che quel brano gli ricordava la madre, che nell’ultimo periodo ha dovuto fronteggiare più di un ostacolo. Bisciglia ha preferito non aggiungere di più ma in studio è stato sostenuto con un lungo applauso. Il 42enne è uno dei concorrenti più amati del nuovo programma di Canale 5 e ha buone probabilità di vincere questa prima edizione.

Filippo Bisciglia parla della partecipazione ad Amici Celebrities

In una recente intervista per il settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha svelato alcuni retroscena circa la sua partecipazione ad Amici Celebrities. Prima è stata scelta come concorrente la fidanzata Pamela Camassa, poi Bisciglia. “Io sono entrato quando il treno era in corsa, non volevo danneggiare Pami. Mi sono fatto una serie di paranoie perché questo era il suo programma. Però cantare è anche la mia passione. Non ho avuto il coraggio di dirle che avrei partecipato, volevo rifiutare. È andata proprio come ha detto Pamela, alla fine è stata la scelta giusta farlo insieme. Pamela per me è tutto: famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo “collega” ed eccoci qui”, ha raccontato Filippo.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa fidanzati da 12 anni

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da oltre dieci anni ma non sono sposati e non hanno figli. I due convivono e si sentono una famiglia a tutti gli effetti.