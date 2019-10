Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: Il diritto di contare schiaccia Amici Celebrities

Dati ascolti Tv mercoledì sera 9 ottobre: la prima serata è stata vinta da Il diritto di contare

Gli ascolti Tv di mercoledì sera 9 ottobre premiano Il diritto di contare che è stato seguito da ben 4 milioni e 391mila telespettatori per il 20.5% di share; non va benissimo la collocazione al mercoledì per Amici Celebrities che non raggiunge neanche i 3 milioni (2.738.000 telespettatori) per uno share del 15.3%. In realtà l’impressione è che Amici di Maria De Filippi sia stato cucito addosso a Maria e che quindi qualsiasi sostituto, in questo caso Michelle Hunziker, toglierebbe per forza appeal al talent show per famosi. Non che sia la Hunziker in sé per sé il problema – anzi la sua conduzione è stata impeccabile, e a dire il vero non avevamo molti dubbi al riguardo -; il punto è che se piazzando lo stesso programma al mercoledì si arriva al 15%, dopo aver fatto il tra il 19 e il 20 contro Alberto Angela il sabato, c’è evidentemente qualcosa che non va. Vedremo cosa deciderà di fare Mediaset a questo punto, anche se il 15%, per quanto rappresenti un calo notevole rispetto al sabato, non è una cifra bassissima.

Ascolti Tv 9 ottobre, Rocco Schiavone buona performance

Ottima la performance del film Il diritto di contare che effettivamente proponeva una storia da non perdere; vi segnaliamo anche i buoni ascolti di Rocco Schiavone che su Rai Due riesce a superare i 2 milioni e a fare soli circa 600mila telespettatori in meno di Celebrities. Vediamo tutti gli altri dati:

Rai Uno – Il diritto di contare: 4.391.000 telespettatori, 20.5% di share; Rai Due – Rocco Schiavone: 2.142.000 telespettatori, 9.3% di share; Rai Tre – Chi l’ha visto?: 1.857.000 telespettatori, 8.9% di share; Rete Quattro – Fuori dal coro: 1.084.000 tekespettatori, 5.6% di share; Canale 5 – Amici Celebrities: 2.738.000 telespettatori, 15.3% di share; Italia Uno – Killer Élite: 1.339.000 spettatori, 5.9% di share; La 7 – Eden, Un pianeta da salvare: 528.000 telespettatori, 2.6% di share.

Mercoledì 9 ottobre ascolti access prime time, testa a testa tra I Soliti Ignoti e Striscia la notizia

L’access prime time vede I Soliti ignoti sfondare i 5 milioni, anche se Striscia la notizia si difende benissimo con i suoi 4 milioni 960mila telespettatori; quasi identiche le percentuali di share (19.87% contro il 19.49): possiamo dire insomma che non c’è una vittoria netta da parte di Rai. Di seguito i dati relativi alle altre trasmissioni:

Rai Uno – I Soliti Ignoti: 5.044.000 telespettatori, 19.87% di share; Rai Due – Tg 2 Post: 979.000 telespettatori, 3.84% di share; Rai Tre – Storie minime + Un posto al sole: 1.142.000 telespettatori, 4.8% di share + 1.784.000 telespettatori, 7% di share; Rete Quattro – Stasera Italia prima parte + seconda parte: 1.351.000 telespettatori, 5.5% di share + 1.121.000 telespettatori, 4.4% di share; Canale 5 – Striscia la notizia: 4.960.000 telespettatori, 19.49% di share; Italia Uno – CSI: 1.277.000 telespettatori, 5.1% di share; La 7 – Otto e mezzo: 1.787.000 telespettatori, 7.1% di share.

Dati Auditel 9 ottobre preserale: L’Eredità vince su Caduta Libera

Del preserale segnaliamo invece che L’Eredità continua a battere Caduta Libera che comunque si difende abbastanza bene toccando quasi i 4 milioni; poco interessanti invece i dati delle altre trasmissioni televisive. Qui di seguito gli ascolti: