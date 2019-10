Riki ad Amici Celebrities incontra Michelle: la scelta su Aurora Ramazzotti

Riccardo Marcuzzo ad Amici Celebrities con Michelle Hunziker: nessuna menzione ad Aurora Ramazzotti

Riccardo Marcuzzi è approdato ad Amici Celebrities per presentare la sua nuova canzone: Gossip. Al timone del talent show non ha trovato più Maria De Filippi, che l’ha lanciato nel medesimo format nel 2017, bensì Michelle Hunziker. La madre di Aurora Ramazzotti, con la quale Riki ha avuto un flirt qualche anno fa. Un particolare che tanti telespettatori hanno ricordato sui social network. Soprattutto perché il cantante ha parlato della figlia di Eros proprio durante i provini per Amici e alla giovane ha addirittura dedicato uno dei suoi brani più famosi: Perdo le parole.

Amici Celebrities: Michelle Hunziker professionale con Riki

Ad Amici Celebrities Michelle Hunziker non ha lasciato spazio al gossip e al chiacchiericcio. La svizzera ha accolto Riki in studio con professionalità ed educazione e gli ha consegnato il triplo disco di platino che Riccardo Marcuzzo ha ottenuto con i suoi successi. Nessun commento o battutina su Aurora Ramazzotti. La Hunziker ha però menzionato la recente strategia che il ragazzo ha messo in atto con il suo team per promuovere il suo ultimo pezzo. “Abbiamo fatto un esperimento sociale, una provocazione. Dopo un anno in Sudamerica, ho riattivato i social per provocare un po’. Ci sono persone che sono ammaliate dal contorno degli artisti più che dalla sostanza. Sono stato coraggioso“, ha spiegato Riki.

La relazione tra Aurora Ramazzotti e Riccardo Marcuzzo

Aurora Ramazzotti e Riccardo Marcuzzo hanno avuto un breve flirt nel 2016, prima dell’ingresso dell’artista ad Amici di Maria De Filippi. La rivelazione fatta all’interno della trasmissione non è piaciuta particolarmente alla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che ha ribadito di essere uscita solo una volta con Riki. Subito dopo Aurora ha trovato il grande amore: l’attuale fidanzato Goffredo Cerza.