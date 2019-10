Riki esce allo scoperto sul sosia e il plagio: tutta la verità

Riccardo Marcuzzo vuota il sacco sul sosia e il plagio di cui è stato accusato, finalmente tutta la verità

Riki ha fatto parecchio discutere in queste settimane, ma qualcuno ci aveva visto lungo. Il cantante ex Amici di Maria De Filippi ha prima scosso i suoi fan cancellando tutte le sue foto dal profilo Instagram e facendo comparire un sosia. Era chiaro non fosse lui il nuovo ragazzo apparso su about_riki, anche se qualcuno ha pensato che Riki si fosse sottoposto a interventi di chirurgia estetica alla fine la verità era un’altra. Poi ha fatto discutere la sua scelta di appendere manifesti in giro per Milano, chiedendo ai fan di rovinarlo come meglio credevano. Sembrava volesse liberarsi della sua immagine, dell’etichetta di un ragazzo che è solo bello e magari non anche bravo. Infine, l’accusa di plagio.

Riki ammette tutto: “Ho giocato, ho confuso le idee, ma c’è un motivo”

Tutto ha un senso oggi, perché Riki è uscito allo scoperto e ha raccontato tutto. Il sosia su Instagram era soltanto un modo per lanciare il suo nuovo singolo, ma non è soltanto business. Queste le sue parole: “Fino a ora tutte le informazioni che vi ho dato sono state svianti, alcune irritanti, altre davvero difficili da comprendere. Ma c’è un motivo. Perché ho capito che per rimettere al centro la musica, la mia musica, era necessario esasperare il mio percepito”. Con un video su Instagram in cui si può ascoltare la sua voce, Riki ha spiegato di aver voluto giocare con la sua immagine per far sì che poi si sarebbe parlato solo delle sue canzoni. Infatti ha proseguito: “Giocare con un sosia, con la mia immagine, scrivere un plagio apposta per confondere le idee e vedere l’effetto che avrebbe avuto su tutti. Spesso sarete spaesati, ma vi garantisco che alla fine tutto avrà una coerenza”.

Riki, nessun plagio: il vero singolo Gossip è in uscita a mezzanotte

Nessun plagio, dunque: Riki ha scritto apposta un brano presentandolo come Gossip e che potesse scatenare le critiche. Alla fine le somiglianze erano evidenti, ma con dei video tra le stories ha rivelato altre due canzoni che in pochi avevano intuito. Nella finta Gossip infatti c’era anche Cara Italia di Ghali e All night long di Lionel Richie. La vera Gossip verrà rilasciata a mezzanotte. E Riki non è più nella pelle: “È una canzone che per me è un ritorno e ha un solo obiettivo, quello di superarci ancora”.