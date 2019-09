Riki e il sosia su Instagram, la verità: gli indizi di Facchinetti

Riki Marcuzzo e la verità sul sosia comparso su Instagram: parla Facchinetti, ecco gli indizi

Negli ultimi giorni Riki Marcuzzo e il suo sosia hanno fatto parecchio discutere. Abbiamo visto l’attore che per giorni ha finto di essere Riccardo aggirarsi un po’ ovunque, non solo alle serate con gli amici del cantante. Il finto Riki infatti era anche dietro le quinte di eventi musicali, per esempio l’ultimo all’Arena di Verona, ma poi c’è stato il colpo di scena. Riki è tornato su Instagram, il vero Riccardo intendiamo. Aver usato una specie di controfigura per circa una settimana non ha convinto proprio tutti, pare infatti che abbia perso un po’ di followers su Instagram, ma oggi forse abbiamo risposte su quanto è accaduto. Abbiamo ipotizzato, noi come tanti altri, che potesse trattarsi di una strategia per promuovere il nuovo disco di Riki e forse avevamo ragione.

Riki, il sosia è una strategia di promozione? “Preparatevi a grandi cose”

Gli ultimi indizi per giungere alla verità sul sosia di Riki sono arrivate dal profilo Instagram di Francesco Facchinetti, il manager del cantante. Tra le domande che gli sono giunte, una era su Riki. Facchinetti ha risposto così: “Preparatevi a grandi cose. Sicuramente la promozione più assurda che in Italia sia stata mai fatta. Preparatevi, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo”. Abbiamo ragione di credere che anche la comparsa del finto Riki faccia parte di questa promozione assurda? Facchinetti comunque ha letto le reazioni del pubblico e non tutte sono state positive. Proprio a questi ultimi ha voluto rispondere con delle stories successive, ricordando che Riccardo ha ottenuto un grande successo dopo Amici, così come altri artisti che segue, per cui sanno fare bene il loro lavoro. “Dai numeri non si scappa, qualcosa sappiamo fare”, ha detto infatti Francesco.

Riki pronto a tornare con un nuovo disco, Facchinetti: “Destabilizziamo, divertiamoci”

“Preparatevi a delle cose incredibili”, ha aggiunto tornando a parlare di Riki. Lui è molto contento di poter sperimentare questa nuova promozione con l’ex di Amici, che apprezza proprio per il coraggio di cambiare. Facchinetti ha detto di Riki: “Non si accontenta, è un matto come me. Ha scalato una montagna ed è arrivato in cima, adesso ne vuole scalare un’altra. E io non posso far altro che aiutarlo fino in fondo, fino alla fine”. Dj Francesco è felice di avere artisti come lui, che hanno voglia di fare cose diverse e non hanno paura. “Sarebbe stato facile ripetere le stesse cose che abbiamo fatto prima. No no no, cambiamo tutto. Destabilizziamo. Divertiamoci”, ha aggiunto infine.