Riki ha copiato Mahmood? L’accusa dei fan, lui si difende

Riki Marcuzzo sotto accusa: il suo nuovo singolo Gossip fa già discutere

Riki ha rilasciato poco fa il teaser di Gossip, il suo nuovo singolo. Un breve video postato sul suo profilo Instagram in cui è possibile ascoltare una piccola parte del singolo in uscita nei prossimi giorni. Un brano che segna il suo ritorno sulla scena musicale, un ritorno che però potrebbe non rivelarsi molto facile. Gossip infatti è finita subito sotto accusa per alcune somiglianze con altre canzoni. Tra i commenti al post su Instagram, infatti, qualcuno ha fatto notare che il ritornello potrebbe somigliare a Soldi di Mahmood, il grandissimo successo di Sanremo entrato nella testa di tutti. E non solo, perché a un certo punto potrebbe esserci un’ulteriore somiglianza con un’altra canzone, Mi gente di J Balvin.

Riki accusato di aver copiato Mahmood: Gossip somiglia a Soldi? Lui si difende

Dopo aver letto diversi commenti in cui è stato accusato di aver copiato Mahmood, e J Balvin, Riki è intervenuto per fermare la polemica sul suo conto. Con dei video postati tra le Instagram stories,Riki si è difeso dalle accuse. Queste le sue parole: “Non capisco tutto questo scrivere che ho copiato. Non ho copiato nessuno. Basta! Io e il mio produttore non copiamo”. E poi ha proseguito: “Se non vi piace la canzone non scrivete niente, però non si può dire che io abbia copiato questo e abbia copiato quell’altro, perché non è così. Non l’ho mai fatto e mai lo farò”. Insomma, Riki ha respinto ogni accusa e negato di essersi ispirato a Soldi di Mahmood oppure a Mi gente.

Riki, Gossip è uguale a Soldi di Mahmood? I fan accusano, lui si difende

Questa bufera comunque potrebbe non giovare al nuovo album di Riki. C’è già stato parecchio clamore quando è stato usato un sosia su Instagram, molti non hanno compreso la cosa e hanno addirittura tolto il follow a Riki su Instagram. Oggi piovono nuove accuse a pochi giorni dall’uscita di Gossip e chissà che non avranno conseguenze anche queste. In ogni caso, la maggior parte dei fan ha apprezzato il singolo e non ha fatto mancare il supporto al cantante.