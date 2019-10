Amici, Riki sbotta: “Ecco chi mi ha copiato davvero”

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Riccardo Marcuzzo risponde alle critiche sulla canzone Gossip. Ha veramente copiato Mahmood?

Il ritorno sulla scena musicale di Riccardo Marcuzzo ha fatto tanto clamore. Più di quanto lui stesso si sarebbe immaginato. Ha ricevuto una miriade di critiche (dai suoi detrattori ovviamente), alcune anche molto pesanti; ma quello che ha fatto spazientire maggiormente Riki di Amici è stata l’accusa di aver copiato Soldi di Mahmood. Il cantante non è riuscito a restare in silenzio e ha scritto diversi messaggi su Instagram con cui ha spiegato di non aver copiato proprio nessuno e che, in passato, ci sono stati brani di alcuni cantanti simili ai suoi pezzi.

Riki furioso su Instagram: il suo ultimo messaggio

Dopo aver scoperto cosa accomuna attualmente Stash dei The Kolors e Riki, ora il cantante di Gossip ha espresso la sua opinione su chi gli ha detto di aver copiato Soldi di Mahmood: “Sto leggendo tutti i commenti e la situazione è insostenibile. Da adesso questo profilo sarà privato e solo i veri fan vedranno chi mi ha veramente copiato”. Delle somiglianze fra le due canzoni ci sono, ma Riki si è difeso pubblicando dei video con cui dimostrerebbe che Soldi ha qualcosa in comune con la sua Polaroid.

Chi ha copiato Riccardo Marcuzzo di Amici?

Ha sottolineato anche la somiglia di Play di Baby K e la sua Replay, ma anche quella tra il Il sole d’oriente dei Boomdabash e Polaroid. Dopo aver ricevuto – come se non bastasse – insulti omofobi, ha commentato chi lo ha criticato per la ultima canzone così: “St…zi ignoranti”. Qualcuno dei cantanti tirati in ballo da Riccardo Marcuzzo avrà qualcosa da ridire? Per limitare il più possibile offese gratuite, ha deciso di rendere privato il suo profilo: si rivelerà la scelta più giusta?